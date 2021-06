Juan Ignacio Cane, el actor argentino revelación de “Luis Miguel, la serie”

Cuando se presentó la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, para la mayoría del público argentino, Juan Ignacio Cane era un rostro poco conocido. En la biopic del cantante mexicano, el personaje interpretado por el argentino fue ganando protagonismo en la trama, hasta convertirse en un pilar fundamental de los últimos capítulos de la reciente entrega.

Y para Cane significó un punto significativo en su extenso camino como actor, al ponerse en la piel de José Pérez, el tour manager uruguayo de Luis Miguel que en la vida real trabajó con el artista durante once años, como Secretario Privado.

Pero en la serie de Netflix, Joe Pérez aparece como el chofer de Hugo López en los ’90 (Manager interpretado por César Bordón), que tras la muerte de López comienza a trabajar en el círculo más íntimo del cantante hasta convertirse en su asistente.

Radicado en México, Cane tiene un extenso camino en teatro y ficciones, tanto en Argentina como en el país azteca. Su participación en la película “Perdida” (2018) y la biopic “Apache: La vida de Carlos Tévez” (2019) conforman parte de sus últimos trabajos con los que alcanzó mayor visibilidad.

Pero tras el éxito de la segunda temporada cuyo último capítulo salió el domingo 30 de mayo, la participación del actor rosarino dio que hablar. Fantarrón y carismático, Cane compuso un personaje típico ventajero que busca el negocio personal a costa del cantante .

“Para mí fue algo tan lindo participar de este proyecto, lo viví con mucha alegría. Porque siendo actor uno busca la continuidad en los trabajos y que surjan estas producciones es importante”, cuenta Juan Ignacio Cane en una charla exclusiva con Estilo.

La segunda entrega de la biopic producida por Netflix contó con un dream team de actores argentinos como César Bordón y César Santa Ana, quienes ya formaron parte de la primera temporada como mánagers de Luis Miguel. Y se sumaron las actrices Macarena Achaga, quien interpreta a su hija Michelle; Luz Cipriota como Lucía Miranda y Juan Ignacio Cane.

“Cuando vi las primeras indicaciones en el guión del personaje y decía: “Uruguayo, astuto, desparpajado que hace un trato dudoso para beneficio personal” y la escena. Ahora me acuerdo de eso y ver el resultado final, la verdad es que mejor no podía haber sucedido. Porque para mí era un personaje tranquilo y cuando ves todo el guión, te das cuenta que el personaje tiene injerencia en la historia. Y lo que quise es estar a la altura del compromiso ”, resalta el actor.

Aunque la interpretación del rosarino, fanático de Newell’s dio que hablar. El personaje de José Pérez se convierte en un eslabón principal en las situaciones que propone la trama, desde el accidente que sufre Luis Miguel en 2005 durante un concierto Lima, que lo lleva a alejarse de los escenarios por algunos años para recuperar la audición. Hasta el octavo capítulo, donde el personaje de Cane lleva la tensión hasta el final abierto de la serie.

“Lo único que puse desde mi interpretación fue como entendí el personaje a partir de la descripción inicial. Y esa impronta fue lo que envié para el casting y eso fue lo que llegó. Pero después te alineas a un guión que tenés que respetar a raja tabla”.

A lo largo de las oportunidades más trascendentes que tuvo el actor, demostró su ductilidad para interpretar personajes opuestos, como fue el caso en la serie de Carlos Tévez a la biopic de Luis Miguel.

“Este tipo de trabajos los vivís con alegría. Pero como actor uno tiene espacios vacíos de trabajo, que yo lo dedico a seguir perfeccionándome. Pero doy gracias a todo lo que me pasó. Tuve malas y muy buenas, pero lo que siempre está es el horizonte que uno sabe que quiere vivir de la actuación y es lo que me apasiona. Y hay que aprovechar las oportunidades, y cuando surgió la posibilidad de la serie, ese fue el deseo, de aprovechar la posibilidad . El futuro dirá si tuvo sus frutos”, confiesa Cane.

En cuanto a su personaje, el Joe Pérez de la serie tiene muchos componentes ficcionales y lo hace atractivo a la trama. Termina por convertirse en uno de los villanos de la serie, con un poco más de suerte que el resto.

El rosarino en una escena junto al actor español Fernando Guallar. Gentileza.

“Uno siempre quiere a sus personajes, aunque tengan algo de villano. Y sacándolo del costado villano hay que entenderlo a Joe. Porque empezar de chofer, ver un mundo de tanta opulencia, un artista como Luis Miguel y querer estar al lado de él. Y lo lleva por falta de educación a actuar de una manera ventajosa, sin escrúpulos. Pero en el fondo no es un villano, sino un chupasangre, un chanta

El descontento de José Pérez y la tercera temporada

Las biopic dejan mucha tela para cortar. Y sobre todo cuando se trata de un personaje tan popular como Luis Miguel, con una vida reservada y llena de grises.

Y justamente la interpretación de José Pérez no fue para nada bien recibida por el propio ex Secretario Privado de Luis Miguel, quien afirmó que iniciará una demanda legal a Netflix por difamación.

“José Pérez manifiesta sentirse traicionado y ofendido por la proyección negativa y difamatoria que le están dando a su imagen en la temporada dos de la serie. Esta situación conlleva a tomar acciones legales en el futuro cercano en virtud de que no fue consultado por la producción para usar su nombre real ni el contenido del guión”, dijo el apoderado legal de José Pérez, Carlos Ruíz Venegas en el programa “Intrusos”.

La interpretación de José Pérez está teñida por aspectos ficcionales, que nada tiene que ver con los hechos reales y hacen del personaje un hombre oscuro y ventajero.

Y mientras el final de la segunda temporada sigue dando que hablar, ya se confirmó que habrá una tercera y última entrega de la bioserie. El propio Diego Boneta, actor que encarna a Luis Miguel en la ficción, lo publicó en sus redes sociales.

“El Sol seguirá brillando en una tercera y última temporada #LuisMiguelLaSerie”, escribió en su perfil de Instagram junto a una foto de una de las escenas finales de la producción.

Por ahora no hay mayores datos de la nueva entrega e incluso, el argentino Juan Ignacio Cane no aseguró su participación en los próximos capítulos, pese a que su personaje quedó en conflicto con Luis Miguel. “Lo único que sé es que va a haber una tercera temporada. No sé si estará José Pérez, ojalá”, deslizó el argentino.

Según los trascendidos, la tercera temporada también tendrá ocho capítulos y sucederá en dos líneas de tiempo, desde mediados de los ’90 hasta la actualidad de la vida de El Sol de México.