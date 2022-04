¿Te acordás de la nena del comercial de mayonesa? Así luce actualmente

María Eugenia López protagonizó hace 26 atrás el comercial de mayonesa llamado “Confusión”, donde aparecía con 5 años, muy chiquita, y hacía las veces de intérprete entre sus padre, ya que hablaban por teléfono.

Seguramente muchos recuerdan su cara y su voz dulce aunque hoy está totalmente alejada de la actuación.

Con 31 años, Eugenia es Licenciada en Ciencias Biológicas con Máster en Neurociencia y Educación en la Universidad de Columbia, en Nueva York; y trabaja en el Centro Cultural de la Ciencia, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

“En el colegio me cargaban y me decían Hellmann’s”, le contó tiempo atrás la joven a Teleshow en una entrevista. “Era chica, la pasé muy bien grabando, me acuerdo que el director, Martín Lobo, era un genio y me tenía una paciencia infinita, y todos los del equipo también, todo me divertía”.

En dicha época, la publicidad fue muy famosa y la gente la reconocía por la calle, y Eugenia confió: "Me escondía un poco, me acuerdo que si nos paraban en la calle a veces mi mamá decía ‘si, se parece a la nena de la propaganda, pero no es’”.

Según reveló, fue elegida como la protagonista del comercial por casualidad ya que asistió al casting para acompañar a su hermana mayor: “Me tomaba todo con mucha naturalidad. Me resultaba raro verme”.

Tras dicha promo, López volvió a la pantalla chica en 2014 cuando condujo con Juan Braceli el programa “Ciencia a la carta”, emitido por TECtv. Al respecto señaló: “Lo que más me interesa en este momento es la educación y la comunicación de la ciencia. Por eso también a veces aparezco en TECtv. Si bien no soy actriz, nunca estudié actuación en serio, salvo algún que otro taller, me divierte aparecer en programas de tele y me parece que es un excelente lugar para poder comunicar la ciencia y que más gente, chicos, adolescentes y adultos se interesen por ella”.

Además estuvo con Roberto Pettinato, en el ciclo “Un mundo perfecto”, y realizó un micro llamado “Científicos al banquillo”.