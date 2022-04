Rocío Marengo cumplirá su sueño y va a ser mamá : ¿qué pasa con Eduardo Fort?

Rocío Marengo anunció que va a ser mamá y luego lo confirmó a través de sus redes sociales. La actriz está trabajando en Chile, un país en el que la reciben como una más, y desde allí contó sus planes respecto a la maternidad y el papel que cumplirá su pareja, Eduardo Fort, en este sueño que finalmente hará realidad.

La conductora de Minuto Para Ganar en Chile, brindió una entrevista a Revista Pronto en la que reveló que se embarcará en el camino de la maternidad y lo hará sola, pese a estar en pareja con el hermano de Ricardo Fort.

“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor”, reveló sobre su decisión. Y agregó: “Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram).

Además, contó que está completamente decidida a embarcarse pronto en este nuevo camino. ”Siento que ya es el momento... Ya era ayer el momento. Es mi objetivo. Tenía que terminar estos compromisos laborales y sí, voy a ser mamá”, indicó.

Y aclaró: “Es la primera vez que lo cuento, todavía no lo quería decir”. “Yo quiero ser feliz y no quiero molestar a nadie”, remarcó.

Luego, se refirió concretamente al hecho de que lo hará sola, más allá de tener pareja. Y al respecto comentó que Eduardo “estaría al pie del cañón”. “Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado. Es un tema que estoy definiendo porque no es a largo plazo, es ahora”, señaló.

Rocío Marengo más que decidida a ser mamá sin Eduardo Fort

La artista respondió la pregunta de una de sus seguidoras y confirmó la noticia que dio en la nota con la revista. “Vas a ser mamá?? me muero de amor”, escribió una usuaria y ella no dudó en responder.

“Sii! En unos días tendremos novedades! Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes! Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila”, comentó Rocío a través de sus redes sociales.