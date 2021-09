La hija de Eduardo Fort, defendió a su padre y liquidó a Rocío Marengo: “Ya no es bienvenida en la familia”

Este martes en la pista de “Showmatch La Academia”, Rocío Marengo sorprendió a todos al revelar que no se siente acompañada ni contenida por su pareja y se mostró molesta con quienes la tratan de “la novia de...”, ya que siente que ella tiene su propia carrera.

“Estoy hace ocho años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trate de prostituta”, expresó la mediática.

Tras el revuelo que generaron estas declaraciones, en el programa matutino llamado “Los Ángeles de la Mañana”, la hija de Eduardo le escribió a Ángel de Brito, que estaba viendo la transmisión y quería opinar sobre la polémica sucedida la noche anterior en el concurso de baile.

“Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja. Es un tema de él. Yo quiero lo mejor para mi papá. Después, de mi parte, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, en mi vida”, sentenció la joven, que además es cantante.

Además, la chica reveló que le escribió ese mismo mensaje a Marengo, pero solo recibió silencio: “Se lo mandé a ella también, pero se ve que para hablar por tele tiene tiempo pero para responder un mensaje no”.

“Uno tiene que siempre medir sus palabras, más sabiendo la cantidad de gente que te ve y la repercusión que puede tener en la familia. Tengo hermanos de catorce años y van al colegio donde les pueden hacer comentarios no debidos”, cerró la heredera del imperio chocolatero.

Por otra parte, una de las que se prendió a esta polémica fue Virginia Gallardo, quien decidió dejar de lado las diferencias que la separan y que la llevaron a tener un duro ida y vuelta mediático por El comandante, la serie documental sobre la vida de Ricardo Fort, para solidarizarse con su colega.

“¿Saben cuál es la diferencia? mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome ‘la que puede puede’. ¿Yo que le dije? ¡Salí de ahí! Sororidad, mujeres y a no escupir para arriba”, tuiteó la panelista de Intrusos .”Te abrazo, Rocío Marengo”, agregó Gallardo.