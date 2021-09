Virginia Gallardo se solidarizó con Rocío Marengo por su enojo con Eduardo Fort: “Te abrazo”

“Estoy hace ocho años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trate de prostituta”, manifestó entre lágrimas Rocío Marengo en la pista de ShowMatch, enojada con Eduardo Fort, su novio.

Y en medio del revuelo que generó el terrible ultimátum que le dio la creadora de “El baile del koala” a su pareja, Virginia Gallardo decidió dejar de lado las diferencias que la separan y que la llevaron a tener un duro ida y vuelta mediático por El comandante, la serie documental sobre la vida de Ricardo Fort, para solidarizarse con su colega.

Los tuits de la panelista en la mañana de este miércoles. (Twitter).

“¿Saben cuál es la diferencia? mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome ‘la que puede puede’. ¿Yo que le dije? ¡Salí de ahí! Sororidad, mujeres y a no escupir para arriba”, tuiteó la panelista de Intrusos .“Te abrazo, Rocío Marengo”, agregó.

Y remató, con ironía: “¡Ah! y me olvidaba… al final me di cuenta que apoyamos la misma causa… Cumplirle el sueño de ser famosos a @EAFort. De nada Eduuu… Vamos todos conmigo: EDUARDO FORT, EDUARDO FORT, EDUARDO FORT”.

Virginia Gallardo también habló en Intrusos

Más allá de su descargo en las redes, la panelista dio un fuerte discurso en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

”En su momento salí a defenderme de agresiones primero de ella y después de él defendiéndola a ella... Marengo en definitiva es una víctima más o ¿qué creen? ¡Machirulo conmigo, Machirulo con todas! Yo no tengo nada personal con ella, salí a defenderme de unas acusaciones de ella puntualmente. Nos ponen la mochila a nosotros (Intrusos) y no dijimos nada, al contrario”, señaló la rubia, en contra del hermano de Ricardo Fort.