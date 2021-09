Rocío Marengo explotó y dejó en vivo a su novio, Eduardo Fort, por no acompañarla: “Estoy re podrida”

Rocío Marengo sorprendió este martes en la pista de Showmatch La Academia al hablar de su relación con Eduardo Fort. Precisamente, la modelo se abrió y contó que no se siente acompañada ni contenida por su pareja y se mostró molesta con quienes la tratan de “la novia de...”, ya que siente que ella tiene su propia carrera.

La conductora se mostró afligida y finalmente se sinceró y explicó que no la estaba pasando bien en el plano personal y sentimental. Marengo comentó que era por su relación con el hermano de Ricardo Fort, con quien lleva en pareja más de ocho años.

Rocio Marengo y Eduardo Fort ya llevan ocho años en pareja.

Rocío dejó sin palabras a Marcelo Tinelli cuando tomó el micrófono para hablarle directamente a su novio. “Estoy hace ocho años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trate de prostituta”, expresó dolida.

“¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que era porque no tenía la vacuna, se fue a un mes a Estados Unidos a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir…entonces, Eduardo Fort, hacete cargo”.

“Tenés una novia y no querés venir chau flaco”, lanzó Marengo y le pidió a Marcelo y a los presentes que le presenten a un “candidato”. “Hoy como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué Eduardo, estoy harta de todo... de tus tiempos, de tus bolas pesadas y no lo merezco”, agregó entre lágrimas.

“Es un tipo que no se la banca por mi y yo me banqué todas”, dijo después furiosa.

“Yo no soy la novia de Eduardo Fort, yo soy Rocío Marengo, hace 20 años que trabajo, que soy la novia porque él tiene una empresa?”, cerró.