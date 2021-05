Rocío Marengo delató a dos famosas y contó que mandan fotos porno en el grupo de Whatsapp de ShowMatch

A casi dos semanas del debut de Marcelo Tinelli en la pantalla del Trece con “ShowMatch: La Academia”, ya se conocieron algunas internas entre los famosos participantes del reality de baile y danza.

Es así que este viernes, Rocío Marengo visitó el piso de “LAM” (El Trece) y contó algunas intimidades que suceden en el grupo de Whatsapp de los famosos en donde oficia como administradora.

“¿Tiene reglas el chat de los participantes?”, preguntó al comienzo de la entrevista Ángel de Brito a Rocío Marengo: “Yo pedí que no sea tan hot, porque es muy fuerte, hay imágenes muy fuertes. Mandan fotos hot, porno”, comenzó diciendo la rubia para sorpresa del conductor y su equipo. “¿Los hombres o las mujeres?”, volvió a consultar De Brito.

“Luciana Salazar y Lourdes Sánchez son las dos más calientes”, dijo Marengo sin filtro y luego aclaró que las imágenes enviadas no eran personales: “No, no, no. No se sabe si son de ella (por Salazar) porque son partes puntuales”. “Ojo que está al pedo y te puede meter en juicio”, dijo divertida Yanina Latorre en referencia a la foto de Salazar de compras con su empleada en el supermercado.

“Por ahí son fotos de (Martín) Redrado”, lanzó Pía Shaw. “Mirá si son fotos de Redrado... o del Chato (Prada)”, sugirió De Brito. “Ah... no lo sabemos. Y no puedo ventilar lo que se habla en el chat”, aseguró Marengo.

Acerca de los famosos que no quisieron sumarse al grupo de Whatsapp, Rocío dijo que Ulises Bueno se justificó diciendo que no tiene teléfono. Sorprendida Maite Peñoñori dijo: “Yo no creo eso, no puede ser que no tenga teléfono”, a lo que Yanina sumó: “Eso es mentira, la novia no lo deja”. Cinthia Fernández, en cambio, coincidió con la versión de Rocío: “No, pará, es verdad que no tiene teléfono. Yo hablo con Rocío (Pardo, novia del cuartetero) cuando tengo que hablar con él. Tiene un celular que lo toca cada 15 días. Y Rocío es cero celosa”.

Luego la invitada también comentó que en el grupo tampoco está Charlotte Caniggia: “Le mandé la autorización y no aceptó”, dijo Marengo. “Pero eso es raro, perdón. Ayer Charlotte me habló del chat, me contó que estaban hablando...”, le dijo Peñoñori. “Para mí que está confundida, yo la vi en el chat”, comentó Marengo.

Para sembrar más dudas Ángel dijo: “Entró a otro grupo... por ahí, hay un chat paralelo en el que vos no estás”, consideró Ángel, comentario al que Rocío no le dio importancia.

Finalmente la rubia dijo: “A mí lo que me molestó ayer del chat es que se fue para otro lado. Yo puse: ‘Se fue el compañero Cucho’ y al toque recibí imágenes fuertes. Nadie puso ni ‘qué lástima’, ni nada. No hubo una despedida”, finalizó.