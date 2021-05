Rocío Marengo apuntó contra una participante de ‘Showmatch: La Academia’ y la acusó de “tener coronita”

A días de que comience el ciclo de Canal 13, la mediática Rocío Marengo apuntó fuerte contra la producción de Marcelo Tinelli, señalando con nombre y apellido a las participantes favoritas del nuevo certamen: “El jurado tiene sus favoritas y van a ser las mimadas, que van a hacer algo y lo van a valorar. Y capaz yo hago lo mismo y ni lo miran... Romina Richi, Julieta Nair Calvo, Mariana Genesio y Flor Vigna”, aseguró, picante.

Foto grupal de "La Academia". (Jorge Luengo/LaFlia) Jorge Luengo/LaFlia | Jorge Luengo/LaFlia

“Yo que me cuesta soy de las trabajadoras, en mi grupo están Débora Plager, Viviana Saccone, Luciana Salazar, y Charlotte Caniggia está un poquito más abajo, porque dentro de las trabajadoras estamos las que al menos tenemos ganas. Ahí se subdivide el grupo”, señaló Marengo.

De todas las señaladas por Marengo como favoritas, la mediática hizo principal hincapié en la figura de Romina Ricci, quien no es muy asidua de este tipo de certamen: “No le veo poco futuro porque una cara nueva siempre refresca las expectativas, de Romina podés decir, quizás con una u otra cosa se luce, le van a dar chances, y el jurado va a tener un ojito más suave. Puede ser la nueva coronita. No va a ser lo mismo que conmigo, porque yo no soy una figura de la que esperen mucho talento”.

Romina Ricci, la actriz que fue señalada por Marengo, como la principal favorita del certamen.

Por último, al ser consultada por su parecer respecto del jurado que evaluará a los participantes de “La Academia”, señaló que “el jurado me gusta porque nunca tuve problema con ninguno. Con Ángel De Brito ya trabajé, nos llevamos muy bien, nos queremos y lo respeto mucho; en el caso de Pampita, he salido en su defensa muchas veces, espero que lo recuerdo; de Jimena Barón soy fan porque somos las dos de meter mucho la pata, pertenecemos al mismo rubro; y de Hernán Piquín pienso que es un bombonazo”.

Recodemos que Marengo tiene muchísima experiencia en el formato reality, ya que ha participado en el Bailando y Patinando por un sueño, también cuenta con presencia, tanto en Argentina como en Chile, en el certamen de cocina “MasterChef Celebrity”, y de la versión chilena de “Expedición Robinson”.