Tras el ataque de furia de Rocío Marengo, rompió el silencio Eduardo Fort: “El amor no se mide por...”

Rocío Marengo sorprendió a todos este martes en Showmatch al blanquear que no estaban bien las cosas con su pareja, Eduardo Fort, y le hizo un polémico pase de factura al aire que no cayó bien en la familia del empresario y mucho menos a él, quien decidió defenderse de las acusaciones de su novia.

Marengo, entre distintos planteos, resaltó que “hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”.

Rocío Marengo explotó contra su pareja, Eduardo Fort.

“Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da, vergüenza?”, fue otras de las declaraciones que hizo la modelo.

“Me mintió: me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Eduardo Fort, hacete cargo de que tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”, comentó Rocío Marengo en La Academia.

Luego de lo que ocurrió en la pista de Showmatch, en Los Ángeles de la Mañana Pía Shaw comentó lo que habló con Eduardo Fort y reprodujo las palabras del empresario. “Él me dijo que Rocío estaba colapsada desde hace un tiempo, por eso las últimas peleas y la forma en la que está en el programa. Ellos no tenían diálogo por una discusión, una pelea”.

“El amor no se mide por ir a un programa de televisión”, respondió Eduardo sobre la acusación de no querer acompañar a su pareja cuando baila. “Quien me conoce sabe que no me gusta estar en la televisión, que no me gusta el medio y que no la paso bien”, manifestó.

Además, le respondió a Marengo y comentó que viajó a Miami por trabajo y no se “rascó las bolas”: “No paré de trabajar. Así como ella trabaja, yo tengo una empresa con mil empleados a cargo”.

Además, el hermano de Ricardo Fort aclaró comenzó a salir con Marengo cuando él se separó de Karina Antoniali, la madre de sus tres hijos: Macarena y los mellizos Pietro y Angelina.

“Ro dice (que el noviazgo tiene) 8 años porque redondea para arriba. Rocío nunca fue mi amante”, manifestó Fort.