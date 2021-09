Rocío Marengo volvió a criticar a Virginia Gallardo: “Me parece mal que no apoye a los hijos de Ricardo Fort”

Más allá de las altas expectativas que genera en el público, la serie documental de Ricardo Fort fue un disparador de más de una pelea mediática. Y sin dudas, la más fuerte fue la que protagonizaron Rocío Marengo y Virginia Gallardo, quienes no llegaron a cruzarse directamente pero se tiraron munición pesada en televisión y las redes sociales.

Y en un móvil con Nosotros a la mañana, la participante de ShowMatch: La academia criticó sin piedad a la panelista de Intrusos. “No me interesa hablar de la serie porque tampoco me corresponde hacerlo. Salí a hablar para defender a los chicos”, empezó la mediática, en referencia a Marta y Felipe Fort, los mellizos que “El Comandante” tuvo a través de una subrogación de vientre.

“Me parece mal que Virginia no apoye a los hijos de Ricardo Fort”, continuó, visiblemente molesta. Y enfatizó que los adolescentes de 17 años son los únicos que están detrás del proyecto y que el resto de la familia, incluido su pareja, Eduardo Fort, se mantienen al margen. “Mi novio no tiene nada que ver con la serie, son los chicos. Me dio mucha pena ver la desilusión que les provocó Virginia”, insistió.

Rocío Marengo Vs. Intrusos

Y en medio de su descargo, Marengo aprovechó para despacharse contra Intrusos, un ciclo en el que cuestionaron sus declaraciones contra Gallardo. “Nunca tuve un tema personal con Virginia, tenía una imagen de ella que evidentemente no la tenían los demás, porque su compañero Rodrigo Lussich dijo que todos pensaban que era el gato de Fort”, disparó y aseguró que la pelea le rindió al ciclo de América TV. “Dijo que quería desligarse de la imagen de Ricardo, entendí que quería tapar ese pasado y de repente hace un especial”, concluyó indignada.