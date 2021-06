Marta Gómez: la voz dulce de Colombia celebra 20 años con la música

“Cuando todo pase”, una frase que se repite a diario en estos tiempos convulsos para la humanidad. Justamente es el título que la colombiana Marta Gómez eligió para una de sus recientes composiciones, donde propone un mensaje de esperanza y encuentro después de la pandemia.

Y de la misma manera llamó al concierto por streaming, programado para este domingo al mediodía, exclusivo para Argentina, Chile y Uruguay. En un horario familiar, planea una previa del almuerzo para repasar sus canciones y un bonus track para los más chicos, con temas infantiles.

La propuesta del concierto será intimista: la cantante estará acompañada por el pianista Antonio Mazzei y será en vivo desde Barcelona, ciudad donde reside hace varios años. En el encuentro intentará acortar distancias a través de diferentes herramientas propias de este formato. Durante toda la transmisión estará abierto un chat para que el público pueda interactuar con la artista, recordar su carrera a través de canciones y, por supuesto, hacerle preguntas que ella leerá y contestará en vivo.

En paralelo se sumará al show la campaña #CuandoTodoPase, en la que el público podrá contar a través de videos cortos, sus sueños y anhelos para cuando esta situación extraordinaria termine.

Dos décadas, 20 discos

Sin pensar en un número redondo, Marta Gómez transita los 20 años de camino musical y cuenta en su derrotero con veinte discos de estudio. Una cifra que marca todas las actividades que la cantautora tiene planeado para este año.

Dueña de un estilo único, la colombiana es una de las voces más reconocidas de la canción latinoamericana. Un puñado de reconocimientos como el Premio Grammy Latino y varias colaboraciones con artistas de habla hispana marcan su camino musical.

“No fue pensado a lo largo del tiempo como un número redondo. Hubo años que no grabé nada y de repente años que grabé dos discos. Y cuando nos dimos cuenta que eran los 20 años teníamos 19 discos grabados. Y teníamos uno a punto de salir, entonces aprovechamos a lanzarlo para cerrar la cifra. Pero si lo hubiésemos planeado no hubiera salido tan perfecto”, confiesa Marta Gómez sobre la cifra que comienza a celebrar con una serie de shows por streaming hasta que pueda concretar la grabación del disco “Marta Gómez 20 años Sinfónico” junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en octubre de este año.

“Para la Guerra nada” se transformó en un himno de su camino, que fue interpretado por varios artistas y marcó la popularidad de su obra. Pero Marta es un mar de poesías profundas y en el recorrido encontramos temas como “Manos de mujeres”, “Celia” o “Canción de cuna”. Composiciones representativas que incluyó en “Marta Gómez 100 canciones”. Un micro de videos que comparte por su canal de Youtube, en donde cuenta el detrás de escena de cada composición.

En tiempo de balances, Gómez encuentra gratitud y dicha de vivir de la música, a su antojo y compartiendo el trayecto con artistas que admira. “Sería muy ingrata si menciono lo duro o las piedras que se ponen en el camino. Siempre hay proyectos que no se concretan, pero sería injusto pensarlo. Sobre todo en la realidad que vivimos y el privilegio que significa hacer lo que quieres, poder vivir de eso, no solo de la música, sino de las canciones, tu obra. Para mí es un privilegio todo, aunque es un camino difícil y más el independiente, que uno no tiene una estructura financiera para hacer un disco, para hacer una promoción o giras. Pero por otro, sé que hay una presión muy grande porque la vi en colegas que son muy famosos. Y de ellos dependen muchas familias, entonces llega una pandemia como la que vivimos y se ven obligados a seguir generando. Porque son empresas, en mi caso somos una empresa de tres; mi esposo, mi hijo y yo. Sí que es difícil, pero hoy hay un montón de herramientas. Hoy es mucho más lo bonito que lo difícil”.

Y el camino de la independencia no fue una elección caprichosa, sino que la única ruta que encontró la colombiana a lo largo de los 20 años.

“Nunca me ha llamado ningún productor, ningún manager nada, entonces nunca pude decir que no. Después de tantos años creo que lo podría pensar, ni siquiera lo rechazaría de inmediato. Sí pondría en la balanza que sacrificios me representa estar en un sello discográfico. Porque sé que lleva una responsabilidad de mucho trabajo. Hay un dicho en inglés que dice: “Cuidado con lo que deseas”. Y en mi caso, poder elegir cuando grabar un disco, cuando quiero parar, cuando quiero hacer una gira. No lo elegí, me tocó en la vida, pero después de tantos años y sé que se puede vivir con esfuerzo y de la manera modesta en la que vivo, pero puedo vivir de esto, creo que lo pensaría mucho antes de firmar con alguien. A mí me encanta la posibilidad que si quiero cantar con Jorge Fandermole por ejemplo, y tal vez no lo conocen, eso no me importa, es por lo que yo quiero hacer y lo hago”.

-¿Cuál es tu deseo cuando todo pase?

-La canción surgió pensando en eso, a quien abrazaré, que haremos y siempre le digo a mis amigos: “¡Me quiero aglomerar en un concierto!”. Y lo que más tengo ganas es de no tener miedo, ese miedo constante, porque es una enfermedad tremenda. Puede no darte nada o puede que termines intubado, o con una tos que ataque las vías respiratorias. Y ese miedo me parece terrible. Antes no abrazábamos a nadie y ahora lo hacemos con la cabeza, con la mirada. Y será lindo cuando nos podamos dar un beso sin tener miedo del contagio. Me es inevitable pensarlo y lo que más quisiera es que el miedo se disipe un poco.

La artista colombiana sostiene que la independencia fue la única alternativa en su carrera. Gentileza.

-En estos momentos de cambios y donde falta el encuentro cara a cara ¿cambió tu trabajo en la música?

-Creo que nos cambió a todos de muchas maneras. Lo principal fue aprender a trabajar y producir. Antes no me grababa en mi casa, hacía giras y grababa en estudios. Ahora doy clases, talleres y también tomo talleres para aprender. Y darme cuenta de lo lindo que es aprender en ese tiempo libre. Y estar en contacto con personas que antes no hubiéramos podido hacer cosas, por ejemplo muchas escuelas en Colombia, que jamás pensaron en la posibilidad de tener una clase conmigo, porque la logística era costosa. Y eso ha sido muy bonito, porque he ido virtualmente a escuelitas a charlar y encontrarme con niños y niñas. Además de compartir con colegas de todas partes con la posibilidad de grabar a distancia. Fue un año demasiado productivo en lo musical.

La Ficha

MARTA GOMEZ CUANDO TODO PASE POR STREAMING

Día y hora: domingo 6 de junio, a las 12.

Entradas: $600 (concierto), $800 (concierto + campaña), $1200 (concierto, disco y campaña), $1400 (concierto, disco y campaña) y $1500 (concierto y Meet & Greet). En www.passline.com