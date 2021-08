Llegó Star Plus: cuánto cuesta cada plataforma de streaming en Argentina y cuál es la más barata

Star Plus (Star+) ya está disponible desde hoy en Argentina y varios países de Latinoamérica. Con esta nueva opción de streaming, Disney busca atraer el público juvenil y adulto, que había quedado relegado del contenido ATP de su servicio “hermano” Disney+, lanzado el año pasado. Si bien en Europa Star+ se ofrece como marca incluida en Disney+, aquí llegó aparte y trajo nuevos precios en el universo de las suscripciones, colmado ya de una plataforma por cada conglomerado mediático.

Los atractivos principales de Star+ son las 32 temporadas de “Los Simpson”, varias ligas y competencias deportivas de ESPN (incluyendo transmisiones en vivo) y las series y películas de lo que antes era Fox (20th Century Studios, 20th Television, Searchlight Pictures…). Pero también complementa con producciones originales para la región latinoamericana (“Terapia alternativa”) y estrenos exclusivos (“Nomadland”, la ganadora del último Óscar).

Es hoy. Es ya. Es rait nau. Está siendo. Llegó #StarPlusLA. Suscríbete ahora. *emoji* pic.twitter.com/YEQr69A2AW — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) August 31, 2021

Definir si una plataforma de streaming o la otra es “mejor” es algo absolutamente subjetivo, ya sea por el bagaje de cada uno o los intereses en cuanto a series y películas. Sin embargo, acá va una guía a tener en cuenta sobre ventajas y defectos de los principales servicios disponibles en Argentina en cuanto a catálogo, precios y, por supuesto, impuestos.

¿Qué impuestos aplican en Argentina para el streaming?

Por disposición del Gobierno nacional se aplican los siguientes impuestos adicionales a los planes (salvo en los casos de Disney+ y Star+):

Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%

Impuesto a las transacciones (PAIS) del 8%

Impuesto por Resolución 4.815/2020 del 35%

En el tercer caso, las personas que no están alcanzadas por el impuesto a las Ganancias ni por Bienes Personales pueden consultar ante la AFIP, mediante un aplicativo, si les corresponde pedir la devolución del 35% pagado a cuenta.

Netflix, la plataforma popular

¿Cuánto cuesta Netflix en Argentina?

El gigante de la N llegó a la región en 2011, marcando el camino a seguir por la industria. Desde entonces se ha posicionado como el servicio casi por defecto en los hogares, aunque más bien gracias a su aceitado algoritmo, su agresiva campaña publicitaria y su amigable interfaz. Rara vez hay problemas (punto fuerte para satisfacer a todas las edades) y el diseño es atractivo en cada rincón.

En los últimos meses, la plataforma ha perdido licencias, pero igualmente ha fortalecido su catálogo con producciones originales y adquiridas para distribución. A qué altura de calidad están, mejor dejarlo para otro debate.

Plan básico (un solo dispositivo, SD)

$279 membresía + $178,56 impuestos

Total $457,56

Plan estándar (dos dispositivos en simultáneo, HD)

$459 membresía + $293,76 impuestos

Total $752,76

Plan premium (cuatro dispositivos, 4K+HDR)

$669 membresía + $428,16 impuestos

Total $1.097,16

HBO Max, la del catálogo más variado

¿Cuánto cuesta HBO Max en Argentina?

HBO Max es uno de los nuevos jugadores en el streaming. Reemplazó al oxidado HBO GO, sumó bastante de la librería clásica y reciente de WarnerMedia y sorprendió con una oferta lanzamiento del 50% de por vida (algunos pagan no más de $280).

El fuerte de HBO Max es el excelente catálogo del canal (“Los Soprano”, “Six Feet Under”, “Veep”, “Succession”, “Mare of Easttown”...) y los últimos estrenos de Warner Bros. Pictures, que llegan al servicio 35 días después de su paso por los cines. Franquicias como El señor de los anillos, Harry Potter o DC robustecen la librería, así como los programas de Cartoon Network y series como “Friends”.

En cuanto a filmes emblemáticos asoman desde “Fenómenos” (Freaks, 1932), pasando por “La adorable revoltosa” (Bringing Up Baby, 1938) y hasta “¿Qué pasó con Baby Jane?” (What Ever Happened to Baby Jane?, 1962). De Alfred Hitchcock o Clint Eastwood hay más de 15 títulos por cada uno, mientras que aparecen varias películas de directores adorados como John Ford, Orson Welles, Steven Spielberg, Richard Linklater, los Coen, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, entre otros.

Plan móvil: $359 (imp. incluidos)

Plan estándar: $529 (imp. incluidos)

El precio puede bajar hasta un 33% si se contrata por tres, seis o 12 meses.

Amazon Prime Video, la opción equilibrada

¿Cuánto cuesta Amazon Prime Video en Argentina?

Su popularidad creció en los últimos años a partir de producciones como “Invincible”, “The Boys”, “Modern Love”, “Fleabag” o “La maravillosa señora Maisel”. Pero también suma recordadas series como “The Office”, “Parks and Recreation”, “Mad Men” o “Dexter”. En películas, hay equilibrio entre estrenos originales y clásicos de los 80 y 90, sin predilección de estudios, así como algunos hits de taquilla recientes.

Abono mensual: $523 (imp. incluidos)

Disney+, la de las franquicias ATP

¿Cuánto cuesta Disney+ en Argentina?

Con énfasis en marcas como Marvel, Star Wars o Pixar, Disney+ se ha posicionado en el favorito de los chicos y adolescentes. También añade una pestaña dedicada al contenido de Nat Geo, como para no dejar tan afuera a los grandes del hogar. “Cruella”, “Luca” y “Black Widow” son algunas de las películas que arribaron hace poco.

Abono mensual: $385 (final)

Star+, la de ESPN y Los Simpson

¿Cuánto cuesta Star+ en Argentina?

La nueva plataforma de Disney reúne el contenido de los extintos estudios Fox y un amplio abanico de ligas deportivas derivadas de ESPN: UEFA Champions League, Ligue 1 de Francia, LaLiga de España, Serie A de Italia; así como de los Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis; NBA; NFL; Tour de France en ciclismo; PGA Tour y The Masters en golf. Los programas del canal pueden verse en vivo o diferido.

“Los Simpson” es la atracción definitiva: están disponibles las 31 temporadas y la reciente número 32, que en el doblaje latinoamericano cuenta con el regreso de gran parte de las voces clásicas como Humberto Vélez (Homero), Patricia Acevedo (Lisa) y Gabriel Chávez (Sr. Burns). “This Is Us”, “Modern Family”, “Futurama”, “Family Guy” y “The Walking Dead”, otros caballitos de batalla.

Abono mensual: $880 (final)

Combo+ (Star+ y Disney+): $995 (final)

MUBI, la del cine de autor

¿Cuánto cuesta MUBI en Argentina?

Más allá de las más conocidas plataformas, en nuestro país tenemos interesantes opciones como MUBI, plataforma de streaming que posee una videoteca curada con renovación mensual. Los estrenos son constantes y apuntan a una apertura geográfica y diversa del cine de autor. También hay cine nacional y selecciones de festivales.

Abono mensual para estudiantes: $229

Abono mensual general: $399

Paramount+, la de las marcas de ViacomCBS

¿Cuánto cuesta Paramount+ en Argentina?

Paramount Plus es, actualmente, el servicio más barato en Argentina, con contenido de Paramount Pictures, Nickelodeon, Nick Jr., MTV, Comedy Central, Showtime y Smithsonian Channel, así como de Telefe.

Abono mensual: $299 (final)

Qubit, la de los clásicos

¿Cuánto cuesta Qubit en Argentina?

Una alternativa recomendable es Qubit, plataforma de ADN argentino amada por los cinéfilos, ya que su catálogo abraza películas clásicas e independientes difíciles de conseguir -incluso por vías ilegales-. Puede utilizarse en PC, Smart TV y dispositivos móviles (hasta cuatro pantallas en simultáneo).

Abono mensual: $499 (final)

Apple TV+, en dólares

¿Cuánto cuesta Apple TV+ en Argentina?

“Ted Lasso”, la optimista comedia protagonizada por Jason Sudeikis, y el drama “The Morning Show”, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell, son las series estrella de la plataforma de la manzanita. Pero también tiene películas propias muy dignas (“CODA”) y algunas joyitas ocultas. Es cuestión de probar.