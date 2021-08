Terapia Alternativa: la infidelidad se enfrenta al diván

La terapia de parejas ha sido un tema que por largo tiempo ha ido avanzando en su matriz. Dos personas que intentan llevar adelante una relación, corregir sus errores y amoldar sus diferencias, aunque jamás imaginamos que dentro de ella encontraríamos el caso opuesto.

Dos amantes que asisten a terapia para separarse. Terapia Alternativa, la propuesta que nos propone Star+ de la mano de Carla Peterson, la China Suárez, Benjamín Vicuña, Julieta Cardinali y Fernán Mirás.

La serie de 10 capítulos, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y dirigida por Ana Katz y Jazmín Stuart, llega el próximo 24 de septiembre a la plataforma.

Carla Peterson es una excéntrica terapeuta de parejas que se obsesionará con la pareja de infieles.

En esta oportunidad, Los Andes conversó con tres de sus protagonistas: Boy Olmi, Julieta Cardinali y Fernán Mirás, quienes contaron la otra cara de la relación entre estos dos amantes.

Terapia alternativa (para amantes)

Selva (Carla Peterson) es una excéntrica y reconocida terapeuta de parejas. Confiada y segura, aunque obsesionada con su trabajo, se ve desafiada ante la llegada a su consultorio de una pareja de amantes.

Todo lo opuesto a lo que naturalmente se da por hecho, en donde las parejas deciden aclarar sus asuntos, en esta oportunidad son los amantes quienes van en busca de ayuda para terminar con el engaño a sus familias.

Los amantes son interpretados por Benjamín Vicuña como Elias, quien está casado con Eliana (Julieta Cardinali) y tienen dos hijos; y Eugenia “China” Suárez como Malena, quien está casada con Álex (Fernán Mirás) y tienen un hijo.

"Ella está viviendo una crisis con esa pareja, pero mi personaje lo atribuye a que es más joven, a que tuvo un hijo y que eso se haya adelantado, que ella haya perdido tiempo para sí misma."

Por su parte, cada uno viene de una familia completamente diferente. En el caso de la Malena, su padre interpretado por Boy Olmi ha sido un hombre infiel y travieso en sus relaciones, haciendo a su hija partícipe de ello.

“En esta idea de los espejos, creo que hay algo de este padre que representa el paradigma de esta picaresca traición”, explica Boy Olmi sobre su personaje y la relación con la China.

“Un padre que hace cómplice a su hija de sus engaños, deslices y aventuras. Su hija tiene una mirada crítica, pero a la vez se reproduce algo de esa estructura, y creo que todos podemos revisarlo en nuestra propia vida.”

La dinámica de la pareja de Eliana y Elias busca reflejar que no es necesaria la falta de amor para sentir amor por alguien más.

Sacando esta relación de la realidad y haciendo referencia a esos patrones que todos continuamos a partir de nuestra crianza, el actor admite que “todos hemos heredado una serie de otros mandatos inconscientemente que están en el ADN ancestral.”

En este caso, su familia repercute mucho en la relación que tendrá el personaje de la China Suárez con su marido y su amante.

En ese sentido, la desconexión o falta de comunicación, es un tema recurrente en la pareja de Mirás. “El espectador sabe que es infiel, cuál es el recorrido del personaje y a qué le atribuye lo que a ella le pasa. Ella está viviendo una crisis con esa pareja, pero mi personaje lo atribuye a que es más joven, a que tuvo un hijo y que eso se haya adelantado, que ella haya perdido tiempo para sí misma”, explica el actor.

En el caso de Álex y Malena, la pareja parece estar en segundo plano.

Y cuenta que la construcción de su personaje fue basarse en “ver a qué le atribuía él cada estado de ánimo de ella, porque el espectador sabe que acaba de estar con el otro, pero él cree que es porque ella es más joven.”

En su contraparte, la relación de Vicuña y Julieta Cardinali no se es infiel por no entenderse, sino que lejos de ello, manejan una dinámica completamente activa y ferviente.

“Es una pareja que tiene una linda dinámica, una vida que funciona, que se llevan bien y se gustan, y sale del estereotipo de que las parejas se engañan o se separan solamente porque su pareja no funciona”, explica Cardinali.

"Es una pareja que sale del estereotipo de que las parejas se engañan o se separan solamente porque su pareja no funciona."

“Eso es una antigüedad, a veces pasa, pero a veces no, no hay una manera. Esta manera que estamos contando es que les paso algo con otra persona, más allá de que su pareja funciona y les gusta, no es una pareja muerta.”

Cuando hablamos con los personajes que se encuentran en la vereda del “engañado”, notamos que la propuesta también recrea una especie de paralelismo en ese sentido.

No busca explicar por qué o en qué situaciones se produce la infidelidad, sino que demuestra que puede ocurrir en cualquier momento y circunstancias, sin recurrir a que la pareja está deshecha.

Boy Olmi le da vida al padre de Malena.

“Reflejar ciertas cosas de cambio de época, la misma idea de la serie es bastante original en ese sentido”, explica Fernán.

En el caso de su pareja con el personaje de la China, él admite que quizás “es una pequeña tragedia que ocurren a veces, donde uno atribuye al otro, ciertas cosas que a veces se producen por falta de comunicación.”

Las relaciones del siglo XXI

Hoy por hoy, la infidelidad, las relaciones abiertas, las decisiones que dos personas tomen para seguir adelante resulta ser de cualquier forma, matices y reglas. “No hay una fórmula, no hay una manera”, admite Julieta.

“Podes sentir amor por una sola persona o no, podes enamorarte y desenamorarte, correrte un poquito del foco y volver. Me parece que lo que estamos contando tiene que ver con esto.”

Mostrando dos caras opuestas, dos familias con dinámicas totalmente diferentes y dos parejas totalmente opuestas, esta serie busca implantar la idea de que hoy por hoy, el amor no tiene reglas.

"El concepto de la pareja, de la fidelidad y el concepto de la familia tradicional viene a dar un cambio que aún nosotros no podemos descifrarlo."

“Eso es una antigüedad, no hay una manera. Eso también tiene que ver con el sello de los productores de esto, es un poco más real, ir a lo actual y moderno. Lo interesante me parece que es contar las diferentes maneras de relacionarse con tu marido, tus hijos, tu amante. No creo en las fórmulas, creo que cada pareja es una fórmula.”

Respecto a la temática que aborda la serie, aunque con una vuelta de rosca diferente a lo que acostumbramos en materia de terapia de parejas e infidelidad, es que se trata de algo que no es ajena al público.

“Estamos contando una historia que viene de todos los tiempos, pero a la vez, basada en tiempos actuales en donde el concepto de la pareja, de la fidelidad y el concepto de la familia tradicional viene a dar un cambio que aún nosotros no podemos descifrarlo”, admite Boy Olmi.

Terapia alternativa estrena el 24 de septiembre por Star+.

Y sin dejar de destacar, Mirás agrega que también hay un concepto relacionado con la paternidad que se ve instaurado en esta historia. “Es una especie de hombre que aparece más ahora en donde él no tiene problema en sentirse identificado con la maternidad”, explica.

“Hay estudios en relación a eso que hombre de mi generación empiezan a poder identificarse con la figura del padre que está muy presente y comparte con los hijos. Y en este caso, él es así y la que tiene problemas para vincularse con sus hijos es el personaje de la China”, cierra.