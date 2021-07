Star Plus, la plataforma de Los Simpson y ESPN: fecha de lanzamiento en Argentina, precio, catálogo y más

Star+ (Star Plus), el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America, se lanzará el próximo 31 de agosto, con una amplia oferta de deportes en vivo con la calidad de producción de ESPN y películas y series de 20th Century, como “Los Simpson”. Las producciones se complementarán con la vasta propuesta de películas de cine con estreno exclusivo en Star+ y 66 producciones originales latinoamericanas, entre ellas “Santa Evita”, con Natalia Oreiro.

“Con la llegada de Star+ a Latinoamérica, marcamos un nuevo hito en la experiencia del streaming, potenciándola, ofreciendo a cada suscriptor el acceso personalizado al contenido, especialmente de deportes en vivo”, comentó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Star Plus, la nueva plataforma de streaming - Web

“Ofrecer experiencias relevantes ha sido siempre nuestro norte y seguirá siendo el objetivo en nuestras propuestas de streaming. Star+ contará con la mayor oferta de contenido deportivo en vivo en una plataforma de streaming, con múltiples competencias entre las que cada suscriptor podrá elegir de acuerdo a sus preferencias. Además, contará con una vasta selección de comedias animadas como Los Simpson, así como series y películas originales desarrolladas por los prestigiosos sellos productores de The Walt Disney Company a nivel internacional. Esta oferta completa la propuesta de valor de 66 contenidos originales de Latinoamérica, con historias que reflejan temáticas cotidianas de nuestra región”, precisó.

ESPN en Star+: qué ligas y programas estarán disponibles

Por primera vez en América Latina, llega ESPN al streaming de la mano de Star+, presentando un amplio abanico de eventos y shows en vivo con su calidad inigualable de producción e imagen. Entre las múltiples competencias, los suscriptores disfrutarán de los mejores partidos de fútbol de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia; así como de los Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis; NBA; NFL; Tour de France en ciclismo; PGA Tour y The Masters en golf, y el más destacado rugby del mundo, incluyendo Los Pumas, URBA, Sanzaar, Seis Naciones y SLAR. Al mismo tiempo, Star+ ofrecerá exitosos shows producidos en Argentina, como SportsCenter, ESPN Fútbol 10, ESPN F12, ESPN F90, ESPN F360, ESPN F Show, ESPN FC, ESPN Fútbol Táctico, entre otros.

Además, documentales como ESPN 30x30 y producciones originales exclusivamente desarrolladas para la plataforma.

ESPN en Star Plus - Prensa

Producciones internacionales exclusivas en Star+

Una sólida oferta de series originales Star dirigidas por figuras de renombre internacional y protagonizadas por elencos estelares, disponibles únicamente en la plataforma.

Entre otras, se destacan la serie de comedia e intriga “Only Murders in the Building” -protagonizada por los actores Steve Martin y Martin Short, y la actriz y cantante Selena Gómez- que estrenará en la plataforma el 31 de agosto, y el drama biográfico “Pam & Tommy”, con un elenco liderado por la actriz Lily James y el actor Sebastian Stan.

También se destaca “Y: The Last Man”, la nueva serie dramática de FX basada en la aclamada novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. Además, integrarán el catálogo las miniseries “Dopesick” e “Immigrant”, protagonizadas por los actores Michael Keaton y Kumail Nanjiani respectivamente; las producciones “American Horror Stories” y “Reservation Dogs”; series documentales como “Welcome to Wrexham”, protagonizada por Ryan Reynolds y Rob McElhenney; el ciclo de entrevistas conducido por el artista David Choe, “The Choe Show”; biopics como “Dear Mama” -sobre el ícono del hip hop Tupac Shakur- y “Pistol”, sobre el guitarrista de la banda Sex Pistols, Steve Jones; por último, se destacan producciones de ficción en tono de drama y comedia, como “The Big Leap”, “Maggie”, “Queens”, “Our Kind of People” y “The Wonder Years”.

Grey's Anatomy, una de las series más exitosas, estará disponible en Star Plus - Internet

También estarán disponibles con el lanzamiento de la plataforma, las producciones originales Star ya anunciadas como “Love, Victor”, “Big Sky” y “A Teacher”; las temporadas de las series favoritas de los fans, como “This is Us” y “The Walking Dead”; títulos icónicos, como “Grey’s Anatomy”; éxitos de taquilla como “Deadpool”, “Logan” y “Bohemian Rhapsody”; y lanzamientos recientes en cines que estrenarán en streaming a través de Star+, como la más reciente ganadora del premio Óscar en la categoría de Mejor Película: “Nomadland”.

Los Simpson y más series animadas en Star+

Las comedias animadas para adultos también tienen un lugar de privilegio en Star+ a través de una amplia y variada oferta que incluye las favoritas de los fans de Latinoamérica. Entre otras producciones, el 31 de agosto estrenará exclusivamente en la plataforma, la temporada número 32 de “Los Simpson”, la icónica y multipremiada serie que cosecha legiones de fans en todo el mundo y por primera vez estará disponible la colección completa en una misma plataforma.

Además, unas semanas luego del lanzamiento de Star+, llegará en exclusiva “Solar Opposites”, una serie de Star Original Productions de los creadores de “Rick y Morty”.

Todas las temporadas de Los Simpson estarán en Star Plus - Web

Otras producciones animadas que integrarán el catálogo son las series creadas por Seth MacFarlane “Family Guy”, “American Dad!” y “The Cleveland Show”, “Futurama”, “Bob’s Burgers” y “Duncanville”.

En octubre, llegarán “Crossing Swords” y “The Great North”, en noviembre “Marvel’s M.O.D.O.K.” y en el transcurso de 2022 llegarán “Marvel’s Hit Monkey” y “Little Demon”, entre otras.

Cuándo llega Star+ y precios en Argentina

Según lo informado por Disney, se dará a conocer pronto el “competitivo precio” de suscripción a Star+ por separado y de la atractiva oferta comercial combinada con Disney+. El servicio estará disponible en dispositivos con acceso a Internet.

Star+ será accesible desde el 31 de agosto.