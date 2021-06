Llegó HBO Max a Argentina: películas, series, precios y cómo acceder al descuento del 50%

HBO Max ya está disponible a partir de hoy en Argentina y 38 territorios de Latinoamérica y el Caribe, y trae como novedad una promoción exclusiva. Contratando la plataforma desde el 29 de junio hasta el 31 de julio de este año en hbomax.com, el usuario se beneficiará con el 50% de descuento del plan mensual mientras mantenga su suscripción vigente ya sea por meses o por años.

“El gran día finalmente ha llegado y no podríamos estar más emocionados, ya que lanzamos HBO Max en nuestra región con una oferta sin precedentes que recompensa nuestra primera ola de suscriptores, haciendo que nuestra vasta colección de películas y series sea increíblemente accesible. El año pasado en el contexto de la crisis económica y de salud sin precedentes, ha sido un desafío para nuestros fanáticos desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, por lo que estamos encantados de llevar algo de alegría e inspiración a toda la comunidad a través de esta oferta exclusiva de lanzamiento”, declaró Luis Durán, Gerente General de HBO Max para América Latina.

HBO Max: catálogo conformado por hits y clásicos de Warner Bros., DC, Cartoon Nework, HBO y más - Web

¿Qué se puede ver en HBO Max?

HBO Max ofrece la mejor calidad de entretenimiento con contenido para todos en la familia, que incluye una amplia variedad de películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños, de las marcas favoritas de WarnerMedia como HBO, películas de WarnerBros., contenido de Cartoon Network y el universo de DC.

HBO Max tiene las producciones más icónicas amadas por todos los fans como Friends (todas las temporadas y la reunión de 2021), la saga de Harry Potter (HBO), Game of Thrones (HBO) y Looney Tunes, además de nuevas producciones originales exclusivas para la plataforma que incluye La Liga de la Justicia de Zack Snyder, The Flight Attendant, Raised by Wolves y la nueva versión de Gossip Girl, entre muchos otros contenidos.

La saga de Harry Potter está disponible en HBO Max - Internet

También la plataforma trae producciones originales de América Latina presentando creadores y talentos locales, al igual que títulos de renombre de países alrededor del mundo.

De seguir descubriendo el catálogo figuran “Westworld”, “Sex and the City”, “Big Little Lies”, “Mare of Easttown”, “The Undoing”, “Succession”, “Six Feet Under”, “The Wire”, “The Big Bang Theory”, “Veep”, “Los Soprano”, “Watchmen” y “Euphoria”, entre otros títulos.

Todas las temporadas y la reunión de Friends pueden disfrutarse en HBO Max - web

Vale recordar que los estrenos de Warner llegarán a la plataforma 35 días después de pasar por los cines. Las nuevas “Space Jam”, “En el barrio”, “Dune” y “El escuadrón suicida” serán las primeras en tener esa ventana acotada, según anunció tiempo atrás Tomás Yankelevich, jefe de contenidos de Warner Latinoamérica.

Precios: ¿cómo suscribirse a HBO Max?

HBO Max está disponible para suscribirse en HBOMax.com, tiendas digitales y a través de los diversos aliados de distribución en la región. Será accesible desde smartphones, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles. De suscribirse hasta el 31 de julio, hay 50% de descuento en el abono mensual.

HBO Max desembarcó este 29 de junio en América Latina - Web

La plataforma cuenta con dos planes:

Plan Estándar que ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido (hasta 30 títulos) y video en alta definición y algunos títulos en HD y 4K, en todos los dispositivos compatibles. $161,28 mensuales en Argentina (promoción).

Plan Móvil que ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero fue diseñado para una experiencia individual, descargas de contenido (hasta 5 títulos) para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles. $109,45 mensuales en Argentina (promoción).

HBO Max: precios en Argentina con 50% de descuento - Web

¿En qué dispositivos funciona HBO Max?

Los usuarios pueden acceder a HBO Max directamente a través de HBOMax.com utilizando cualquiera de los siguientes navegadores de internet: Firefox, Chrome, Safari (para usuarios de Mac) y Edge (para usuarios de Windows).

También se puede acceder a la plataforma a través de una variedad de dispositivos compatibles que incluyen: Android TV, teléfonos y tabletas Android (OS 5+ o posterior), Chromecast y dispositivos integrados con Chromecast; iPhone, iPad, Apple TV 4K y Apple TV HD; Smart TV de LG (web OS 3.5 o posterior); Dispositivos Roku y modelos de TV Roku (OS 10+); Smart TV de Samsung (modelos 2016 y posteriores); y Xbox One y Xbox Series X | S.

¿Qué pasa si tengo HBO GO?

Al momento de lanzamiento, tanto los suscriptores directos de HBO GO como los que abonan por medio de socios participantes tendrán acceso a HBO Max. Se debe usar la misma cuenta de registro, así como en el proveedor de cable (en caso que el usuario esté asociado a DirecTV o Flow, por ejemplo).

El actual servicio de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado. Los suscriptores tendrán acceso a HBO Max que es una aplicación totalmente nueva ofreciendo la misma experiencia disponible en los Estados Unidos, e incluye nuevas funcionalidades que realzan la manera de conectarse con el contenido.