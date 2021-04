¿Cómo hace “Los Simpson” para predecir el futuro?

Homero pide un aflojador de cítricos por teléfono. Se lo mandan de Japón y le llega de seis a ocho semanas más tarde. Cuando abre el paquete en su casa, desata la gripe de Osaka en Springfield. Ni el jefe Górgory logra frenar el virus disparándole. Así que los ciudadanos se aglomeran en una clínica y reclaman la cura. El doctor Hibbert responde: “La única cura es el descanso. Todo lo que les den serán placebos”. Desesperados, los ciudadanos saquean un camión y provocan un ataque de abejas asesinas. Una de las personas se come un insecto: “Estoy curado, digo ‘ouch’”. Y Todd Flanders empieza a hablar en chino. ¿Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia?

La serie animada con más años en la historia de la televisión lo hizo otra vez. El 6 de mayo de 1993 −hace casi exactamente 27 años− se emitió por Fox "Marge en cadenas", un episodio que ha vuelto a poner la mirada de todos en el oráculo Simpson por la precisión para describir nuestro presente. A todos les inquieta conocer su destino, pero de saberlo quisieran borrarlo: así funcionan las predicciones de "Los Simpson".

Que sea el programa con más pronósticos acertados no es ninguna casualidad. Las mentes brillantes detrás de cada línea del guion pasaron por la Universidad de Harvard, graduados en matemática, informática, física y derecho. Incluso, la mitad del equipo original, incluyendo los showrunners Mike Reiss y Al Jean, participó activamente en la revista de humor National Lampoon, de donde también salieron hacedores de "Saturday Night Live", "Seinfeld", "The Office", "Parks and Recreation", "Veep" y "Futurama".

En la incubadora Harvard Lampoon, el proceso de selección no era al azar. Los candidatos tenían que entregar seis artículos humorísticos en ocho semanas, lo que los ejercitaba con los plazos y la exigencia del mercado televisivo. Cada año, unos 100 escritores intentaban la prueba y solo siete lo lograban.

Junto a Al Jean, Mike Reiss fue showrunner de la tercera y cuarta temporada. Actualmente sigue en el equipo de producción.

De tantas referencias a mansalva a la ciencia, la cultura y la política, es posible que se produzcan predicciones. Los matemáticos de Harvard, Frederick Mosteller y Persi Diaconis, publicaron un artículo en 1989 titulado "Métodos para estudiar coincidencias" (Methods for Studying Coincidences) que se resume en la siguiente fórmula: "Con una muestra lo suficientemente grande, es probable que suceda cualquier cosa escandalosa". Al Jean, showrunner de las temporadas 3 y 4 y de la 13 en adelante, tiene su estimación de acierto: "Si hacés suficientes predicciones, el 10% resultará correcto".

Desde el inicio, Sam Simon, cocreador de la serie animada, había establecido una máxima: "Si se pone un dato en 'Los Simpson', tiene que ser verdad". Chequear información en la era de Google demanda un par de segundos, pero a principios de los '90 no era tan sencillo. Justamente, en el episodio "Marge en cadenas", Apu dijo que sabía recitar 40 mil dígitos de pi (π). ¿Cómo supieron los escritores que el último número era 1? Llamaron al Instituto de Tecnología de California, desde donde les mandaron una impresión matricial gigante de pi, según contó Reiss en su libro "Springfield confidencial".

En el rango que va de la conspiración a lo factible, la serie nos ha dado indicios del atentado a las Torres Gemelas (1997), la fórmula del bosón de Higgs (1998), la venta de Fox a Disney (1998), el plot twist de Daenerys en el final de "Game of Thrones" (2017)… Pero, sin dudas, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. es el más presagio más descabellado jamás realizado.

En marzo de 2000, salió al aire el capítulo en el que Bart tenía una visión del futuro donde su hermana era la primera presidenta heterosexual de EE.UU. Lisa debía realizar un ajuste por el déficit presupuestario que dejó su predecesor, ¡el actual presidente estadounidense! Apenas una línea alcanzó para anticipar el desenlace de los 16 años posteriores de la historia de la humanidad.

Tras el triunfo de Trump, Dan Greaney, guionista del episodio, dijo a The Hollywood Reporter que la idea de una presidencia del magnate "parecía la última parada lógica antes de tocar fondo" y que "fue lanzada porque era consistente con la visión de que Estados Unidos se volviera loco". En realidad, la explicación de lo dicho por Lisa se refería a la campaña mediática de Trump a principios del milenio, cuando la arrogancia yanqui se imponía a la razón.

A la fecha, ninguno de los escritores de "Los Simpson" recuerda quién es el que tiró la idea de Donald Trump presidente. O más bien ninguno quiere hacerse cargo. Al menos, asumieron la culpa: "Tener razón apesta", rezaba el gag de la pizarra escrito por Bart el domingo siguiente a las elecciones en EE.UU.

"Sátira es cuando las noticias del mundo se convierten en chiste de 'Los Simpson'. Pero cuando los chistes de 'Los Simpson' se convierten en noticias mundiales, estamos jodidos. Lo bueno es que 'Los Simpson' triunfa gracias a la estupidez humana; cuanto más estúpida es la gente, mejor le va a la serie", admitió el productor Mike Reiss.

El gag de la pizarra tras la victoria de Trump en las elecciones de EE.UU. (2016)

Pese a que hoy algunos hablen de un desgaste de ideas, es erróneo creer que "Los Simpson" exprime cualquier tendencia o debate fugaz de la agenda cotidiana. Cada episodio exige tanto tiempo de producción que cuando la actriz Eartha Kitt grabó su voz en 2008, nadie imaginó que estaría muerta al salir el episodio al aire en enero de 2010. El equipo detrás de "Los Simpson" está obligado a estar pendiente del futuro más que del presente.

Por ejemplo, la creación de cada pieza de 22 minutos requiere en promedio nueve meses, en los que ocurren unas 20 etapas: una idea que se amplía a un libreto de 45 páginas, una “mesa italiana” con director, productores y actores de voz, al menos tres reescrituras, storyboard, animática, edición, musicalización y mezcla.

Frente a una sucesión desechable de hechos, los espectadores depositan su fe en aquellos responsables de 682 episodios e inagotables repeticiones en 31 años. A fin de cuentas, son los únicos que nunca quebraron su confianza ni tampoco cambiaron su modo de interpelarlos, aun cuando no resulte agradable ver reflejada la realidad.

En ese sentido, Bill Oakley, el escritor del episodio que “predijo” la actual pandemia, prefiere mermar la devoción de los fans hacia el programa. “No me gusta que se use con fines nefastos. La idea de que alguien se la apropia mal para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático es terrible. En términos de intentar culpar a Asia, creo que eso es asqueroso. El antecedente más cercano [de la gripe de Osaka] fue la gripe de Hong Kong de 1968. Se suponía que era una broma rápida sobre cómo llegó la gripe aquí”.

"Es caricaturesco. Intencionalmente lo hicimos caricaturesco porque queríamos que fuera tonto y no aterrador", manifestó en THR. Sin embargo, ante la fuerte repercusión en las redes sociales, el guionista terminó aceptándolo: "Bien, supongo que sí lo hicimos [predecir el futuro]". De seguir con la racha de aciertos, rogamos que no termine como Skinner en la hoguera.

Las 10 predicciones de “Los Simpson”:

1. El pez de tres ojos

Fecha de predicción: 1990

Ocurrió en 2011

Este desafortunado pez producto de la planta nuclear del señor Burns apareció en el episodio "Dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez" (temporada 2, episodio 4). Aunque muchos no lo crean, un pez mutante apareció 21 años después en Córdoba, Argentina. Pescadores dieron con una tararira con tres ojos, en un lago ubicado cerca de la central nuclear de Embalse.

2. Autocorrector

Fecha de predicción: 1994

Ocurrió en 2007

En “Lisa y los deportes” (T06 E08), los bravucones Kearney y Dolph utilizan un Newton para recordar que deben golpear a Martin. Pero el sistema les corrige “Beat up Martin” por “Eat up Martha”. Nitin Ganatra, ex director de ingeniería de Apple, dijo que la queja en la serie hacia el pariente lejano del iPhone sirvió de inspiración para mejorar la función.

3. Torres Gemelas

Fecha de predicción: 1997

Ocurrió en 2001

Por traumas pasados, Homero se niega a ir a Nueva York hasta que Lisa lo convence con un ticket de autobús de 9 dólares. Esta oferta figura en un folleto, que tiene el 9 gigante junto a un dibujo de las Torres Gemelas. ¿9/11? Bill Oakley dijo en 2010 que la tarifa fue elegida al azar, aunque no pudo evitar su asombro por la “espeluznante” coincidencia, más tratándose del rol crucial del World Trade Center en el capítulo.

4. El bosón de Higgs

Fecha de predicción: 1998

Ocurrió en 2013

En “El mago de la Avenida Siempreviva” (T10 E02), Homero quiere superar los inventos de Thomas Edison.

La fórmula que se ve en un pizarrón es muy similar a la que predice la masa de la partícula de Higgs. Quien la sugirió fue David X. Cohen, guionista de “Los Simpson” y “Futurama” y licenciado en física. Él pidió ayuda a su amigo David Schiminovich, astrónomo de la Universidad de Columbia, para que cuidara el mínimo detalle. Igualmente, Peter Higgs es el “padre” de la partícula de Dios: la predijo en 1964.

5. Disney es dueña de Fox

Fecha de predicción: 1998

Ocurrió en 2019

Cuando Ron Howard le hace una propuesta al productor Brian Grazer, la fachada de 20th Century Fox aclara en su parte inferior “una división de Walt Disney”. Quién diría que el gigante del ratón fagocitaría a semejante estudio para apoderarse de la industria, incluyendo los derechos de “Los Simpson”.

6. Tomacco

Fecha de predicción: 1999

Ocurrió en 2003

Rob Baur, un fanático del programa, se inspiró en el híbrido millonario de Homero para crear su propia fruta de tabaco. Para "felicitarlo", los escritores de la serie lo invitaron al estudio para comprobar la rareza.

7. El presidente Trump

Fecha de predicción: 2000

Ocurrió en 2016

En “Bart al futuro” (T11 E17), Lisa es la presidenta de EE.UU. y asume el cargo con el país quebrado por la gestión anterior de Donald Trump.

8. Gaga en el Super Bowl

Fecha de predicción: 2012

Ocurrió en 2017

Lady Gaga fue la estrella invitada en el último capítulo de la temporada 23, uno de los más flojos de la serie. Mejor nos quedamos con la imagen de la cantante volando con un arnés en Springfield tal como hizo en el show de medio tiempo del Super Bowl LI.

9. Alemania, campeón del mundo

Fecha de predicción: marzo de 2014

Ocurrió en julio de 2014

En “No tienes que vivir como un árbitro” (T25 E16), Alemania gana la final del mundial de la FIFA (ante Brasil, no Argentina) y se consagra campeón.

10. La locura de Daenerys

Fecha de predicción: 2017

Ocurrió en 2019

No es una predicción en el sentido literal, pero es un guiño bastante curioso. Dos años antes del decepcionante final televisivo de “Game of Thrones”, la serie animada hizo una parodia del universo creado por George R.R. Martin.

En el penúltimo capítulo, Daenerys Targaryen ordenó a Drogon quemar King’s Landing, similar al ataque de un dragón visto en la temporada 29 de “Los Simpson”.