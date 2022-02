Lali Espósito lanzó su nuevo tema “Como Tú” y bailó un malambo moderno junto a los Malevo

Lali Espósito es una de las artistas argentinas más versátiles, ya que canta, baila y actúa y todo lo hace bien. La cantante sacó su tercer tema en lo que va del 2022 al que tituló “Como Tú”, que sorprende con un coro pegadizo y “un trip diferente”.

Pero no solo es el tema lo que atrapa, sino que la artista se destacó en su videoclip al interpretar un malambo moderno junto al grupo Malevo, una de las coreografías más originales de su carrera.

“Como Tú habla de un amor incondicional, único y potente. Quise trasladar ese mensaje a mi tierra. Hacer un guiño a la Argentina y generar un crossover entre lo folclórico que nos define y mi música pop”, explicó Lali sobre este nuevo lanzamiento.

Además, habló de la participación del grupo folclórico que también tuvo protagonismo en el video: “Invitar a Malevo es parte de esa idea y sorprender con algo distinto es siempre lo que deseo. Es una canción súper UP y quería que la gente vuele con lo visual también”.

A menos de 24 horas de su lanzamiento, Lali superó las 300 mil reproducciones de su videoclip en YouTube y recibió buenos comentarios de parte de los usuarios de esta plataforma. Incluso, fue tendencia en Twitter como cada vez que saca nuevo material.

Lali Espósito convocó a Malevo luego de un verano complicado para el grupo de baile

A mediados de enero, el grupo Malevo denunció que un productor los había estafado. Pero en medio de la oscuridad, llegó la propuesta de protagonizar el nuevo videoclip de Lali Espósito, quien bailó malambo junto a ellos.

Los Malevo tuvieron que levantar su espectáculo en Mar del Plata luego de asegurar que el productor ejecutivo que los había llevado a La Feliz los había estafado a ellos y a sus proveedores.

“Estamos pasando un momento terrible con la compañía. Venimos hace rato con una producción estafadora. Lo digo así abiertamente. Nos trajeron a base de promesas, una producción inexistente, insolvente”, dijo el productor artístico y líder del cuerpo de baile, Matías Jaime, en su momento.

Lali Espósito junto a los bailarines de Malevo.

“No tuvimos promoción, no tuvimos ni siquiera los alimentos, no tuvimos la cobertura médica, no están pagados los alquileres, no están pagados los proveedores que necesitamos para sacar adelante todo. No puedo continuar yo, tengo que llevarme a la gente a casa”, agregó.

Pero luego llegó la propuesta de Lali de bailar con ella en su video. “Gracias Lali por compartir tu arte con nosotros. Sos una Reina en todo sentido y tu talento no tiene limites. Te queremos mucho todos los malevos y estamos mas que felices por este video que es una bomba”, escribieron desde la cuenta oficial.

“Gracias a todo tu gran equipo que hizo esto posible y que nos cuidaron y nos trataron de maravilla. Que lindo trabajar así”, agregaron agradecidos de poder trabajar junto a la artista.