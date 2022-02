La obra de danza contemporánea “Juventud” llega al Independencia

Con más de dos décadas de historia, la compañía de danza contemporánea Castadiva, dirigida por la conocida coreógrafa Mónica Fracchia debuta en Mendoza con su obra “Juventud”.

La puesta estrenada en 2017 y con un tránsito por distintos escenarios de Buenos Aires propone un viaje por las distintas juventudes y sus épocas, donde el cuerpo y la música acompañan el lenguaje y los códigos propios del momento. La obra tendrá dos funciones, hoy y mañana, en el teatro Independencia.

El desenfado y la rebeldía a través del tiempo

Con nueve bailarines en escena y la participación de intérpretes locales, el espectáculo pondrá en escena la multitud, el desenfreno y colapso, la catarsis adolescente que llevó a su autora a pensar en los mismísimos comienzos de la danza, en las bacanales y el éxtasis.

“Es una obra del 2017 y la hicimos en La Plata. Es una obra que el público la recibe bien, es para distintas generaciones, porque hace una travesía por las distintas juventudes. Comenzamos con Elvis Presley en los años ‘50. Después Los Beatles, Lady Gaga, con la música de Philip Glass y la última escena con música tecno donde invitamos a los bailarines mendocinos. La escena lo permite, por eso compartimos con los bailarines locales”, apunta la directora Mónica Fracchia sobre la obra y la oportunidad de traerla a Mendoza.

La compañía independiente conformada por bailarines heterogéneos que proviene de diferentes ramas de la danza trabaja en la búsqueda del movimiento libre y aprovechando las posibilidades que da el género, para la búsqueda de la construcción.

“Los bailarines de la compañía se entrenan conmigo para adquirir un lenguaje uniforme. Porque todos vienen de diferentes ramas de la danza; del folclore, de salsa, bailarinas clásicas, bailarines contemporáneos. Entonces se da un entrenamiento uniforme y dentro del abanico de la danza contemporánea usamos todos los lenguajes que permite. Hay muchas técnicas y a nosotros nos gustan todas”, detalla la coreógrafa.

La compañía Castadiva llega por primera vez a Mendoza.

Leonardo Barri, Vanesa del Carril, Alejandro Gabriel Desantis, Liber Franco, Sofía Giurastante, Valentina Martínez, Aldana Morales, Cristian Paillamán y Fiamma Topini integran la compañía y reponen esta obra, una de las más significativas de su repertorio, marcada por lo coreográfico y la unión de distintas técnicas.

Abiertos a las nuevas tendencias propias de la disciplina, el grupo también incursionó en la videodanza para continuar trabajando durante la pandemia.

“Durante el año de pandemia nos entrenamos cada uno en su casa, con clases virtuales. Y a raíz de eso hicimos un video que se llamo “Diarios de pandemia”, que fue seleccionado y premiado en el Festival Internacional de Buenos Aires el año pasado. Es la primera vez que hice una obra de video y la dirigí a través de la pantalla. Fue una experiencia diferente, pero enriquecedora”.

-¿El trabajo de la compañía radica en la diversidad de sus bailarines y la apertura en la técnica?

- A mí me gusta la diversidad que se da en el grupo, construir desde diversos cuerpos, preparados tan diferentes. Castadiva ya tiene tres generaciones de bailarines, algunos están en el ballet contemporáneo nacional, otros en el folclore y otros se dedicaron al tango. Y en cuanto a la técnica trato de ser muy abierta en los conceptos en la utilización del movimiento. En juventud tenes escenas más académicas porque depende de las épocas que plantea la trama, y zonas más actuales. No tengo una línea en el movimiento, todo me sirve. Y me gusta pensar que mis obras son para cualquiera.

La Ficha

JUVENTUD

Dirección: Mónica Fracchia.

A cargo de: Compañía Castadiva.

Funciones: hoy y domingo 6 de febrero, a las 21.30.

Lugar: teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entrada: $500. En entradaweb.com.ar y boletería, de 18 a 21 horas.