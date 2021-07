HBO Max desembarcó en Latinoamérica: ¿cómo se defienden las demás plataformas?

Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Paramount+, Disney+, Flow. Si sólo nos detenemos en las más populares, ya alcanzamos a apreciar que tenemos varias opciones para elegir.

Es una realidad que mantener una cuenta de cada una de las plataformas es demasiado costoso, por lo que, al presentarse tanta variedad, es importante principalmente tener en cuenta cuáles son los contenidos que más se adecuan a mis expectativas y gustos.

Sin dudas, hasta el momento Netflix encabeza la lista de suscriptores, aunque a ciencia cierta no sabemos si esto se mantendrá por mucho tiempo más. La realidad es que la competencia es ardua, constantemente los servicios de streaming deben renovarse e ir variando sus contenidos para alcanzar cada vez un público más amplio.

HBO Max, la nueva plataforma de Latinoamérica

El martes 29 de junio llegó finalmente HBO Max a Argentina y 38 territorios de Latinoamérica y el Caribe. Como inicio a su camino aquí, habilitó la promoción de acceder al servicio con un 50% de descuento hasta el 31 de julio de 2021.

Con grandes propuestas que se encuentran disponibles en la plataforma, alcanzó a posicionarse como el tercer servicio de streaming, superando las suscripciones de Disney+.

Sin dudas, HBO Max llegó a arrasar con todo. La plataforma ofrece la mejor calidad de entretenimiento con contenido para todos en la familia, que incluye una amplia variedad de películas, series, documentales, realities y producciones para grandes y chicos.

De las marcas favoritas de WarnerMedia como HBO, películas de WarnerBros., contenido de Cartoon Network y el universo de DC, todo disponible en un solo lugar.

Entre sus más icónicos contenidos se destacan: Friends, con todas sus temporadas y la reunión de 2021, la saga de Harry Potter, Game of Thrones y Looney Tunes.

En materia de series, encontramos nombres destacados como “Westworld”, “Sex and the City”, “Big Little Lies”, “Mare of Easttown”, “The Undoing”, “Succession”, “Six Feet Under”, “The Wire”, “The Big Bang Theory”, “Los Soprano” y “Euphoria”, entre otras.

A ellas se suman nuevas producciones originales exclusivas para la plataforma como “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder, “The Flight Attendant”, “Raised by Wolves” y la nueva versión de “Gossip Girl”, entre muchos otros contenidos.

También están disponibles títulos recientes como “Tom y Jerry”, “Mortal Kombat”, la premiada “Judas y el Mesías Negro”, “Godzilla vs. Kong”, o el último filme de Cristopher Nolan “Tenet”.

Sumado a todo ello, los contenidos que se estrenen en los cines llegarán a la plataforma 35 días de pasar por las salas. Así será el caso de “Space Jam”, “En el barrio”, “Dune” y “El escuadrón suicida”, próximas a estrenarse en la pantalla grande.

La plataforma se encuentra disponible para smartphones, tabletas, televisores inteligentes, dispositivos de streaming compatibles y en HBOMax.com.

¿Qué propone la competencia?

Alcanzar la mayor cantidad de clientes es su objetivo principal. Ya cada una de sus plataformas ha comenzado a reclutar su mejor arsenal para consagrarse como la más elegida en el continente latino.

Dos de los principales puntos son: el costo del servicio y el contenido. Actualmente en Argentina, el costo más alto lo tiene Netflix, que en nuestro país resultan ser mucho más elevados por los impuestos determinados.

Es decir, el plan básico en el cual se puede utilizar un solo dispositivo cuesta $279 sin impuestos y alcanza casi los $500 con impuestos, superando los $1000 en su plan premium de cuatro cuentas en simultáneo.

Aunque si ponemos en la balanza, también se trata de una de las plataformas con más producción original a nivel mundial. Vale destacar también que Netflix tiene la estrategia de establecer contratos exclusivos con grandes figuras de la industria como pasó recientemente con Steven Spielberg.

Pero si hablamos de contenidos, probablemente habría que definir a qué público se dirige cada uno de estos servicios. Paramount y HBO Max contienen un arsenal de clásicos que, sin dudas, todos deseamos volver a ver. Su fuerte se destaca en ese aspecto, sin contar que HBO es una de las grandes fuentes de producción original aclamadas por la audiencia.

En producción, Amazon ha apostado por producir contenidos como la nueva serie que lanzará sobre la saga El señor de los Anillos, la serie documental “Solos” o una nueva versión de la Cenicienta con Camila Cabello, dándole qué hablar a sus contrincantes.

Por otra parte, también sumará a su catálogo filmes como “Evangelion 3.0+1.0 Thice Upon a Time”, que llegó a los cines en marzo de este año y tendrá lugar en la plataforma para el próximo agosto. Clásicos como la trilogía de “El padrino” o “Había una vez en Hollywood”, fueron incorporados recientemente.

Por su parte, Disney+ ha remontado mucho con sus contenidos relacionados al Universo Cinematográfico de Marvel, apuntando a un nuevo formato de series donde ahonda en personajes anteriormente secundarios. Luego de éxitos como WandaVision o Loki, se consagra como una posible opción, aunque no la mejor.

Otro detalle a destacar se relaciona con el funcionamiento de la plataforma. Netflix puede considerarse la más rápida y óptima en cuanto a funcionamiento, algo que HBO viene a trabajar con esta nueva propuesta tras los inconvenientes que los usuarios tenían cuando adquirían sus contenidos a través de planes como HBO Go de DirecTV.

¿Cómo elegir un servicio de streaming?

La realidad es que cada una de sus plataformas tiene su atractivo. Unas más rápidas y con menos contenidos originales, otras con más contenidos propios y clásicos del cine. La elección radica principalmente en ¿qué deseamos ver?

HBO Max siempre será una buena opción. Hoy recluta buen precio, gran variedad de contenido y una plataforma con funcionamiento óptimo. Aunque su contenido para los más chiquitos es un poco limitado.

En cuanto a la plataforma líder hasta hoy, el único inconveniente que presenta Netflix en Argentina es su alto costo. Además de que, hoy por hoy, se han vuelvo muy populares las series y películas juveniles, dejando un tanto de lado los filmes para un público más aficionado al cine. Un punto a rescatar es la variedad de contenidos en cuanto a culturas, siendo una de las plataformas que más filmes de diferentes regiones contiene.

Amazon está repleta de clásicos del cine a la vez que produce muy buenos contenidos originales. Aunque en este caso, sucede algo similar a HBO, su galería no tiene mucho espacio para producciones que abarquen a un público más infantil. En precio-calidad está en los parámetros normales.

Disney+ principalmente está ligada a un público infanto-juvenil. Si bien podemos encontrar buenos documentales, series y películas ligadas a un público adulto, la realidad es que se trata de una plataforma que, hasta el momento, no sale de su público objetivo. En cuanto al precio, puede resultar un poco alto debido a este punto. Se trata de una plataforma casi exclusiva para los más jóvenes.