Evaluna Montaner reveló cuál es la tradición familiar que no replicará con Índigo: “Me hace sentir claustrofóbica”

La llegada de Índigo está cada vez más cerca. Preparándose para lo que será uno de los cambios más significativos de sus vidas, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner comienzan a palpitar la llegada de su primer hijo.

Son una de las parejas más mediáticas y queridas de Latinoamérica, con el amor y el romance siempre en primera línea. Por eso mismo, sus fanáticos siempre están al pendiente de conocer una nueva faceta de la pareja, sintiéndose parte de sus vidas.

En su reciente podcast “En la sala”, junto a Angie Romero, Evaluna contó algunos detalles de lo que será la llegada de Índigo a sus vidas. Entre los temas que salieron a la luz durante el episodio disponible en Amazon Music, la cantante y actriz reveló cuál es la costumbre que ella vivió de pequeña que quiere evitar con su bebé.

La artista compartió algunas postales de su primer mes del año. / Fuente: Instagram (@evaluna)

Según reveló la artista, quien acaba de lanzar su cápsula de zapatos con Ricky Sarkany, se trata de un ritual algo traumático que ella quiere evitar que su pequeño lo viva.

¿De qué se trata el miedo de Evaluna?

Mientras conversaban las dos figuras del podcast, Evaluna dio a conocer cuál es la tradición que ella odiaba de su familia y que ahora no quiere replicar en su hijo.

Y se trata de una tradición relacionada a los cumpleaños, principalmente vivida en Latinoamérica, en donde el homenajeado es apuntado directamente hacia la torta, siendo embarrado de pastel completamente.

La artista reveló también que en su familia esto dejó de hacerse por respeto a ella, ya que nunca se sintió cómoda con aquel ritual.

"Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos que sos mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”.

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, señaló.

Según explicó, tiene razones por las cuales esto le generaba angustia y rechazo. “Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos que sos mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”, sentenció.

Las primeras pataditas de Índigo

En una reciente publicación que la artista hizo en su cuenta de Instagram, compartió algunas postales de su primer mes del año. En medio de la mudanza con Camilo a su primera casa juntos, los artistas se preparan para dar inicio a su vida familiar convirtiendo aquel espacio en su hogar.

Entre las postales de Evaluna, encontramos fotografías de su barriga de embarazo, algunas fotografías de su nueva casa y cómo va siendo decorada, y el video más emotivo de todos: las primeras pataditas de Índigo.

La pareja se está preparando para vivir la etapa final del embarazo y compartieron un video de apenas algunos segundos donde la artista sale sentada enfocando su panza con la cámara, cuando sorprenden las fuertes patadas de su bebé.

Aún no sabemos cuál es el sexo del pequeño en camino, aunque muchos sospecharon que se trata de una niña por algunos dichos de su padre, Ricardo Montaner. Habrá que esperar algunas semanas más hasta que el bebé salga al mundo.