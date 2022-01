Una mujer criticó a Ricardo Montaner por besar a Ricky en la boca y él se enojó: “Busca pareja y ten hijos”

Ricardo Montaner es uno de los artistas más reconocidos de la canción romántica en español y también, quien no se queda callado cuando lo critican o dicen algo en contra de su familia. Es lo más preciado que tiene, es un gran clan que acaba de sumar a la argentina Stefi Roitman al casarse con Ricky.

Los Montaner se relacionan de un modo muy particular y una psicóloga se animó a analizar una fotografía del músico que lidera el grupo. Se trata de una postal antigua en la que Ricardo besa en la boca a un pequeño Ricky sobre un escenario y claro, las críticas llovieron en las redes sociales.

La familia Montaner

“¡En mi perfil de Instagram, estuvimos analizando esta foto! Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de 7 años de edad. Un límite te pido”, escribió la profesional junto a la foto e inmediatamente, el artista de reconocimiento mundial se defendió con uñas y dientes.

Él retuiteó el mensaje y comentó: “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia... Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”.

Ricardo Montaner se enfureció con una psicóloga que lo criticó por besar en la boca a su hijo

Lejos de achicarse con las palabras del músico, la psicóloga siguió: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y si, me psicoanalizo si esa es tu duda Cara sonriente con ojos sonrientes. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

¿Qué pasó después del cruce de Montaner con la psicóloga?

Como era de esperarse, el tremendo ida y vuelta de Ricardo Montaner y la psicóloga trajo cola. Los demás usuarios de Twitter opinaron al respecto y hasta dijeron que la mujer buscó fama al utilizar la postal de grandes personalidades del mundo de la música.

Varios echaron abajo la recomendación del argentino de tener pareja e hijos para recién ahí opinar sobre un abuso a menores. “Sr. Ricardo más allá de que no comparto con la psicóloga, entienda que no puede ir por la vida pretendiendo que todo el mundo se case y tenga hijos. Existen personas que no lo desean y no son menos por eso”, escribió una usuaria de la red social.

Ricardo Montaner se enfureció con una psicóloga que lo criticó por besar en la boca a su hijo

“Ricardo, ¿usted sabe si Flor puede o no tener hijos? No hace falta construir una familia, la familia se construye desde el día uno que uno mismo nace. Y no me parece mal lo que Flor psicoanaliza sin faltarle el respeto nunca, no lo psicoanaliza a usted sino las situaciones”, compartió otra.

Como también manifestaron: “Ricardo no es necesario tener una familia para psicoanalizar, ni hablar de matrimonios, etc, etc”; “tener pareja e hijos no hace que tu opinión tenga más validez igual”, y “no se necesita tener hijos y una pareja para ser feliz, ese pensamiento es totalmente arcaico, el que necesita psicoanálisis es usted”.

Ricardo Montaner y una vida signada por los éxitos musicales y el amor en su familia

“Explicación: según lo que me enseñaron en mi carrera (psicología), los padres no deberían besar a sus hijos en la boca, ya que los labios son una zona erógena, la cual no debería ser estimulada a temprana edad. Quizá faltó explicación por parte de la psicóloga y humildad por Montaner”, cerró una fiel tuitera.