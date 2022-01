Martita Fort mandó al frente a un recién separado Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona son una relación del pasado; el ex futbolista y la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe están separados y al parecer, no vuelven más. Él estaría disfrutando de la soltería, en Miami, donde se encontró con Martita Fort y ¿se pasó de la raya?

La hija del chocolatero millonario y el ex futbolista se encontraron en un boliche y según el entorno de la joven, él la estuvo rondando. Fue Guido Záffora quien habló con allegados a la blonda y compartió la información: “Hablé con los amigos de Marta. Él se acercó a su mesa y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo ‘no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es’”.

La foto con Gianinna.

Y luego compartió al aire de “Es por ahí verano” las propias palabras de la melliza Fort: “Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién era el viejo ese. Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones. Se acercó pero yo no sabía quién era el viejo ese”.

Marta Fort escrachó a Daniel Osvaldo, quien la quiso levantar en un boliche de Miami

¿Por qué se separaron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo?

En diciembre se dijo que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estaban comprometidos pero el fin de año trajo un cimbronazo al noviazgo. Záffora fue quien reveló detalles de la infidelidad y posterior pelea entre la hija del Diez y el músico y ex de Jimena Barón.

“El 30 hubo una pelea intensa en el departamento que compartían. Una discusión a los gritos y reproches. Se dijeron cosas irreproducibles... Lo que me cuentan es que Gianinna le decía a Daniel ‘no podemos salir todas las noches, estamos con mi familia. Están mi mamá, Dalma, Benjamín. Guarda con cómo venís… Sos una persona pública, Daniel, cuidate’”, reveló el panelista del ciclo de América.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

Después de esto se lo vio en un boliche argentino de Miami en el que terminó la noche a las piñas en el baño. Juariu expuso que los tortolitos se habían dejado de seguir en las redes y que hasta habían eliminado sus fotos juntos.

Y hasta el momento, los mediáticos no se han arreglado y se dedican a publicar frases de desamor o de relaciones complicadas. Como lo hizo el padre de Morrison (Momo), quien escribió: “A mí me volvió loco tu forma de ser”, una frase del tema “Loco (tu forma de ser)” de Los Auténticos Decadentes.

¿Será para Gianinna o para otra mujer? Eso queda por verse.