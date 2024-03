Benjamín Agüero, hijo del Kun y de Gianinna Maradona, salió a bancar a Daniel Osvaldo luego del video

Daniel Osvaldo conmovió a todo el ambiente del fútbol nacional e internacional con un video que publicó, donde menciona que está en tratamiento psiquiátrico por depresión y adicciones. Y en las últimas horas Benjamín Agüero, el hijo del Kun y de Gianinna Maradona, que fue pareja del ex delantero de Boca durante varios años, no dudó en salir a apoyarlo.

¿Qué le expresó Benjamín Agüero a Daniel Osvaldo?

“Vos sos más fuerte que esto, goleador”, escribió el joven, con un emoji de un corazoncito rojo y dos manitos, junto a una foto que compartió en Instagram Stories, donde se lo ve con sonrisas cómplices entre ambos.

Benjamín Agüero salió a bancar a Daniel Osvaldo.

Tras esta publicación, Osvaldo (que acaba de ponerle punto final a su historia de tres meses de amor con Daniela Ballester) le respondió a Benjamín con un “Te amo” con un corazón azul.

Así como Benjamín, otros personajes relacionado al mundo del fútbol salieron a apoyar al futbolista en esta transición y desesperado pedido de ayuda. Uno fue Daniele De Rossi, ex futbolista y actual entrenador que compartió plantel con él en la Roma y la selección de Italia.

“Siempre estoy ahí para él, como cuando éramos compañeros, como él cuando yo estaba en Argentina”. Pocos segundos después, aseguró: “Osvaldo es un hermano para mí, estoy ahí si él quiere”, confió tras una conferencia de prensa, tras ser consultado por la salud de su amigo.

El video de Daniel Osvaldo

El exfutbolista reveló estar bajo tratamiento psiquiátrico y medicación debido a una enfermedad específica, que incluye falta de autoestima y depresión. Su testimonio refleja una realidad de aislamiento y desesperación.

“Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones, alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería contar y compartirlo con ustedes”, expresó en un video que publicó en sus redes sociales.

Y agregó: “Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado. No hago nada productivo con mi vida. No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces”.

Luego se sinceró: “Soy una persona la cual no reconozco y me está costando salir de esto”.

“Es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Quiero decir esto para que si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale”, remarcó.

Y cerró: “Vuelvo a repetir. No me quiero victimizar con esto, sino, de alguna manera, obligarme a no volver a caer en los mismos errores. Y siento que, si todos saben lo que me está pasando, ya no me voy a poder escapar y voy a tener que solucionarlo. Espero que me entiendan y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día nada más”.