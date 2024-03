Daniel Osvaldo publicó un alarmante video: drogas, depresión y una preocupante confesión

El ex futbolista Daniel Osvaldo compartió un dramático video en su cuenta de Instagram y encendió las alarmas en su entorno. Allí reveló la difícil situación que atraviesa debido a una profunda depresión y adicciones.

En sus palabras, Osvaldo confesó haber caído en el consumo de drogas y alcohol como consecuencia de este problema, lamentando que su vida esté fuera de control. “Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico”, comenzó a narrar el ex delantero, en una publicación que subió durante la madrugada.

Reveló que ha enfrentado una falta de autoestima y episodios de depresión que lo llevan a veces a no querer levantarse de la cama, sumiéndolo en un estado de autodestrucción que lo hace vivir prácticamente aislado.

“Lo cuento porque creo que es la única manera en que pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que me hicieron alejarme de gente que quiero mucho. Me hace no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, dijo Osvaldo.

Además pidió disculpas a su ex pareja, la periodista Daniela Ballester, de quien se separó recientemente en medio de sospechas por una presunta infidelidad.

Con lágrimas en los ojos, Osvaldo hizo un llamado a quienes puedan estar pasando por situaciones similares, instándolos a buscar ayuda y recordando que él mismo está luchando para salir adelante. Reconoció sus errores y pidió perdón a su familia, hijos y amigos, destacando su deseo de no victimizarse y de evitar repetir los mismos errores en el futuro.

Osvaldo y Maradona meses atrás, luego de la crisis que derivó en su primera separación. (Instagram).

En un tono de esperanza, concluyó expresando su deseo de recuperar su antigua vida y agradeció a quienes lo escucharon, mostrando su determinación por superar esta difícil etapa.

La grabación del destacado delantero que jugó un la selección italiana volvió a poner en discusión la importancia de la salud mental y la necesidad de visibilizar una problemática que no discrimina estratos sociales ni edades.