Video: el conmovedor respaldo de De Rossi a Daniel Osvaldo tras echarle luz a su sufrimiento

El entrenador de la Roma, Daniele De Rossi, rompió su silencio sobre la dramática confesión de su amigo Daniel Osvaldo, quien recientemente reveló sus luchas contra las adicciones y una profunda depresión.

En medio de una conferencia de prensa, De Rossi envió un mensaje de apoyo al exdelantero, destacando su relación cercana y su disposición para ayudarlo en este difícil momento.

“Hablamos hace dos días después del partido contra la Fiorentina. Nos enviamos fotos de los viejos partidos Fiorentina-Roma. Hay una relación tan íntima que preferiría no expresar nada. También porque no sabía nada, o mejor dicho, no lo sabía todo”, expresó De Rossi, revelando la conversación reciente que tuvo con Osvaldo.

Añadiendo a sus palabras de apoyo, De Rossi afirmó: “Por mi parte, sabe que siempre estoy aquí para él, como cuando éramos compañeros. Como fue para mí cuando estaba en Argentina y como será ahora. Si lo necesita lo tendrá”.

Si bien Osvaldo ya había dejado el fútbol profesional hace un tiempo, su relación con De Rossi se mantuvo sólida.

Incluso, Osvaldo fue un factor importante en la llegada de De Rossi a Boca Juniors en 2019, compartiendo su entusiasmo por el club argentino con el legendario centrocampista italiano.

En cuanto a su paso por la Roma, De Rossi y Osvaldo compartieron vestuario durante dos temporadas, entre 2011 y 2013. Durante este tiempo, Osvaldo también fue un jugador frecuente en la selección italiana, aunque no logró ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Entre los mensajes de apoyo para Osvaldo, se destacó el del actual jugador de la Roma, Leandro Paredes, quien expresó: “Vamos dani querido!!!! fuerza que todo va a estar bien”.

La confesión de Osvaldo, hecha pública a través de un video en redes sociales, reveló sus luchas personales: “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas”.

Osvaldo también compartió detalles sobre su tratamiento psiquiátrico y su lucha contra la autodestrucción: “Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.