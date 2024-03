Las picantes declaraciones de Jimena Barón y Ana Oertlinger, las ex de Daniel Osvaldo, sobre su video

Daniel Osvaldo sorprendió en horas de la madrugada con un llamativo video en el que, por primera vez, habló sobre sus adicciones y su salud mental. Ante esta situación, periodistas y usuarios les escribieron a sus exparejas para consultarles sobre las declaraciones del exfutbolista y las madres de sus hijos fueron tajante.

El exjugador se mostró vulnerable y aseguró que no puede con su vida, por lo que incluyó que no tiene ganas de compartir cosas con sus hijos, con lo que prácticamente no tiene relación.

Fueron Jimena Barón y Ana Oertlinger, madres de dos de sus cuatro hijos, quienes respondieron a través de sus redes al video de Osvaldo que dio de qué hablar.

“Por favor, dejen de llamarme. No voy a hablar en ningún medio. Mi historia la conocen desde 2013, el día que fui valiente y salí a hablar de lo que vivimos mi hijo y yo. Pre debacle profesional, adicciones y depresión. La historia ya era la misma. No hay nada q agregar. Gracias”, fue el contundente mensaje de Oertlinger, madre de Gianluca, el hijo mayor de Daniel Osvaldo.

Las reacciones de Jimena Barón y Ana Oertlinger, las ex de Daniel Osvaldo, sobre su video. Captura de pantalla.

Jimena Barón, tajante ante el video dramático de Daniel Osvaldo

Por su parte, Jimena Barón también reaccionó a los dichos del padre de su único hijo, Morrison Osvaldo, quien cumplió 10 años semanas atrás. La relación de la cantante con el exjugador fue pública, incluso sus idas y vueltas, por lo que, tras el video en el que habló de su depresión, adicciones y problemas económicos, hizo un breve comunicado.

“Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes”, arrancó haciendo alusión a que no se esperaba esta exposición de parte de Osvaldo, que de alguna manera también involucra a sus hijos.

“Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo”, resaltó contundente la actriz, quien por años intentó sanar las heridas de su relación con Osvaldo.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo junto a su hijo Morrison.

Además, destacó que de su parte estuvo predispuesta a brindarle ayuda a Osvaldo, pero de su parte no tuvo respuestas. “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, añadió.

“Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo, siempre. Gracias”, cerró Jimena pidiendo respeto por el momento particular que atraviesan como familia.