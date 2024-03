Tras el fuerte video de Daniel Osvaldo, Jimena Barón habló en sus redes: “Depende de vos”

Jimena Barón comparte un contundente mensaje en medio de la fuerte declaración de Daniel Osvaldo, acerca de su depresión: “Depende de vos”, titula en las redes sociales.

La reflexión profunda de la madre de Morrison Osvaldo llegó casi simultáneamente con la confesión pública del futbolista retirado sobre sus problemas psiquiátricos.

En un picante posteo, Barón compartió: “‘Fracaso es que te pasen cosas chotas al pedo, no que te pasen cosas chotas’. Sacarle provecho y aprender depende de vos”, expresó.

El mensaje de Jimena Barón en redes

Parece que la actriz y cantante brindó un sabio consejo a Osvaldo al finalizar su mensaje: “‘Por ende, el éxito también’”.

Qué dijo Daniel Osvaldo

El exjugador de fútbol grabó un video que subió a su cuenta de Instagram en el que negó sus dichos, le pidió disculpas a su ex y se sinceró sobre su situación.

Casi en penumbras desde el living de su casa, el cantante de Barrio Viejo confesó que tiene problema de adicciones y que está con tratamiento psiquiátrico, medicado por depresión.

“Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones alcohol y drogas y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”, dijo en los primeros minutos del video.

En esa misma línea explicó: “Estoy en contra tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer mis adicciones por enojo y caigo en la autodestrucción y destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

Con la voz quebrada por momentos y entre lágrimas dejó entrever que llegó a un límite y la separación de su última pareja lo habría impulsado a visibilizar su situación, como pedido de ayuda o para descargarse sobre lo que le ocurre hace tiempo.

“He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande y esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho y yo también quise y quiero mucho. No tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, expresó y de esta manera justificó sus actos por los que las madres de sus hijos, entre ellas Jimena Barón, pelearon por años.

“No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros, porque como no tengo ingresos la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos porque nunca me interesó el dinero”, dijo en medio de un mar de lágrimas.