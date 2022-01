Jimena Barón busca novio y publicó un currículum con los pros y los contras de salir con ella

De vacaciones en Madrid, España, junto a su hijo Momo, Jimena Barón sorprendió a todos durante las últimas horas al postear una lista de pros y contras de su personalidad a la hora de convertirse en novia.

La actriz publicó en sus historias de Instagram un chat de una cita trunca: “Si querés un día vamos a tomar algo”, le escribió la persona cuya identidad no fue revelada. “Amor estoy acá con el crío. Nos vamos mañana. No puedo irme de joda pero te invitamos a comer esta noche si te dan ganas”, escribió ella como contraoferta. Pero del otro lado la persona en cuestión, evadió la propuesta y contestó: “Dale te aviso cuando acabe una cosa que tengo que hacer y vemos”.

La conversación que mantuvo Jimena con un hombre cuya identidad no reveló.

Sobre esta historia de Instagram, Jimena añadió a modo de chiste: “Cómo espantar gente nombrando un solo individuo”, haciendo referencia a su hijo, Momo.

“Aprovecho y dejo mi C.V.”, escribió la cantante en otra historia, donde en forma irónica detalló una serie de puntos a tener en cuenta para salir con ella, enumerando los pros y contras de su personalidad.

El curriculum que subió Jimena a Instagram.

“En mayo de este año cumplo 35. Tengo un hijo de 7 años casi 24/7. Puedo salir un tiempo, la tengo a Mari. Pero, pasado el momento de citas, si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama”, comenzó Jimena.

“Me va re bien gracias a Dios, no necesito plata. Me compro mis propias carteras y todo lo que me hace feliz. Si al otro le va mejor que a mí me da mucha alegría y pretendo lo mismo al revés”, recalcó acerca del plano económico.

Además, asegura que no es celosa, pero que tampoco es “pelotu...”. “No reviso cosas y no me revisa nada nadie”, dejó en claro.

“No aspiro a convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados. No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría. Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable, y dármela en la pera una vez por semana, ponele...la fisura no es un estado que me agrade”, continuó Barón.

“Soy bastante mas estructurada de lo que parezco, y bastante menos loca. Cocino, solo con ganas. No puedo vivir sin mate y sudokus o autodefinidos. Los domingos son día familiar”, detalló Jimena en la lista.

En otro párrafo aseguró que “El sexo es diario y espectacular” y afirmo que busca una relación relajada: “Tu vida no me la compartas toda porque no creo que me interese toda y no me gusta fingir, en realidad no me sale y me da paja. Creo en las vidas compartidas sin compartir toda la vida”, señaló.

Jimena Barón conquista de Madrid con un topless frente a la ventana

“Soy muy divertida y graciosa, no tan cariñosa, pero me dejo. Tengo un carácter bastante fuerte pero voy a una terapia excelente hace 2 años y logré cambiar muchas cosas. Respiro antes de hablar pero siempre hablo. Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar”, comentó en otro pasaje.

Al finalizar, Jimena llegó a una conclusión sobre su estado civil actual y se lamentó “Estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular”.