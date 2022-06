Así se vivió la Fiesta Bresh en Maipú: los mejores looks

Denominada “la fiesta más linda del mundo”, la Bresh lleva la mejor música y experiencia a las distintas provincias de Argentina como también en ciudades muy importantes del mundo. Este fin de semana los mendocinos acudieron al Stadium Arena Maipú donde bailaron y cantaron ¡a más no poder!.

Una larga lista de canciones que incluyeron “Tusa”, “Yonaguni”, “The best of both worlds” y “Baby” fueron solo algunas de los éxitos que se bailaron en el increíble estadio cerrado de Maipú. A pesar del frío y la fina lluvia que cayó en la noche del sábado, los mendocinos no dudaron en comprar sus entradas para pasar una noche completamente diferente.

Además de caracterizarse por looks llenos de brillo, descontracturados y sin género, muchos eligen la Bresh por la libertad con la que todos se presentan a bailar. Sin importar los gustos musicales o las orientaciones sexuales, quienes la eligen destacan la comodidad y el respeto que se transmite.

Los mejores looks de la noche en la Bresh / Gentileza: Iván Forza

Dentro del estadio se encontraban puntos de ventas que vendían: latas de cervezas, tragos, algodón de azúcar, pochoclos, chupetines y caramelos, panchos y papas fritas. Igualmente, el grupo encargado de organizar esta increíble fiesta siempre reparte helados y pochoclos entre los presentes, algo que se realizó en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo la última vez que visitaron la provincia y también el sábado en Maipú.

Tul, transparencias, brillos, guantes, buzos oversize y anteojos de sol fueron la clave en los outfits nocturnos. Además, dentro de la fiesta había un puesto en el que los presentes podían pedir distintos maquillajes con mucho, mucho glitter. Los colores neón, pantalones wideleg, cuero y muchos peinados noventeros estuvieron muy presentes. Acá los mejores looks:

