Video: una joven registró el impactante momento en que se cayó el escenario de la fiesta Bresh

Tras el temporal en el AMBA, la fiesta Bresh sufrió graves daños en su estructura. El escenario se cayó debido a las fuertes tormentas y dejó varios heridos en el predio de GEBA. Una joven oriunda de Chile que se encuentra de vacaciones con sus amigas en Argentina protagonizó el momento y contó lo ocurrido.

Cyntia Lara registró mediante un video la caída del escenario. “A las 3.45 de la madrugada avisaron que la fiesta se tenía que suspender por razones de seguridad que no permitían su continuidad. Pensábamos que era broma y de repente se cayó el escenario y empezó a volar todo lo que estaba, incluso el piso que habían puesto como pista de baile. Volaba todo, no se podía ni abrir los ojos”.

En su relato, la joven describió: “Empezamos a correr. Mis amigas adelante buscando donde resguardarnos, no conocíamos a nadie. No había salidas de emergencia. Todos salieron por un lugar, los baños químicos volaban, uno sentía que tragaba y mordía arenilla, tierra. Ahí empezó la lluvia torrencial que no dejaba ver nada”.

Y continuó: “Alguien avisó que había otra salida y nos movimos por ahí, después seguimos a la masa solamente y pasamos por el lado del escenario y la imagen era de película. Todo abajo, destruido”.

El comunicado por parte de los organizadores de la fiesta

Tras los incidentes en la fiesta Bresh por la fuerte tormenta en Buenos Aires, desde la organización emitieron un comunicado asegurando que tenían todo preparado para actuar frente a la situación meteorológica.

Luego del fenómeno, millones de personas se vieron afectados por el temporal, y en la fiesta lo vivieron de una manera particular.

