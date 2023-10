Ya es oficial: la primera foto de Nicki Nicole y Peso Pluma que suben mimosos a Instagram

Desde que los rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron a circular en las redes sociales, la atención sobre la pareja no ha dejado de crecer.

Después de varios indicios en las redes sociales y encuentros en diferentes lugares del mundo, la pareja finalmente confirmó su relación compartiendo una foto juntos en sus perfiles de Instagram.

La imagen, compartida este jueves por la mañana, muestra a la pareja muy cercana, ambos vestidos con looks en blanco, lo que resalta su complicidad y estilo.

La primera foto en redes de Nicki Nicole y Peso Pluma

La publicación, realizada a través de las historias de Instagram de Peso Pluma, fue reposteada por Nicki Nicole en cuestión de segundos, confirmando así su relación y compartiendo su felicidad con sus seguidores.

La relación de Nicki Nicole y Peso Pluma ha sido objeto de especulación desde hace algún tiempo, con encuentros en lugares tan variados como Disneyland de París, playas en Mallorca y su estancia en Rosario.

Peso Pluma defendió de las críticas a Nicki Nicole por compararlo con un perro

La pareja, que también fue vista recientemente en la cancha de Newell’s Old Boys, ha generado tanto interés como controversia. La polémica surgió cuando Nicki Nicole comparó a Peso Pluma con un perro durante una entrevista en MoluscoTV.

Esta declaración generó críticas de los fans del cantante mexicano, quienes consideraron que fue una falta de respeto.

En sus declaraciones, Nicki Nicole explicó: “Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

A pesar de las disculpas de Nicki Nicole, la controversia continuó, y Peso Pluma decidió romper su silencio durante uno de sus conciertos para defender a su pareja.

Ante las críticas, el cantante mexicano declaró: “Quiero aclarar algo: no se hagan películas. Nosotros también tenemos derecho a tener nuestra vida”. Además, envió un saludo a Nicki Nicole, buscando poner fin a los comentarios negativos.

Seguí Leyendo