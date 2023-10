Así era el aspecto de Nicki Nicole antes de ser una estrella de la música

A sus 23 años, Nicki Nicole, la destacada artista del género urbano en Argentina, cautiva al público con su música y estilo único.

Recientemente, circularon imágenes inéditas de la cantante durante su adolescencia, mostrando un sorprendente cambio físico a lo largo de los años.

Con un exitoso álbum reciente, “Alma”, y shows agotados en el Estadio Movistar Arena, Nicki Nicole se encuentra en la cima de su carrera.

Desde sus inicios con “Wapo traketero”, la artista ha experimentado una evolución constante, no solo en su música sino también en su estética.

Cambios de look, tatuajes y outfits sorprendentes han caracterizado su camino en la industria. Sin embargo, las imágenes reveladas muestran a una Nicki Nicole adolescente, luciendo un cabello rubio intenso y explorando diferentes estilos capilares.

Aunque el cambio físico es evidente, la cantante destaca que la transformación más significativa ocurrió internamente durante la creación de su último álbum, “Alma”. Este proceso introspectivo le permitió sanar heridas pasadas y presentarse auténtica ante su audiencia.

Nicki Nicole trató a Peso Pluma como un perro y se armó la polémica

En cuanto a su vida personal, Nicki Nicole recientemente abordó rumores sobre su relación con Peso Pluma en el podcast “El Despelote”. Aunque las imágenes sugerían más que una amistad, la artista aclaró la naturaleza de su vínculo utilizando una analogía única.

“Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Los amigos se agarran de la mano. Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, expresó Nicki en el podcast.

La declaración generó comentarios y críticas, llevando a la cantante a aclarar sus palabras en una publicación en redes sociales.

Nicki Nicole y Peso Pluma, durante el partido de Inter Miami

“Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, escribió Nicki en una publicación.

