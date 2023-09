Nicki Nicole contó cómo fue la particular cita con la que la enamoró Peso Pluma

Nicki Nicole, la destacada cantante argentina, reveló detalles íntimos de una reciente cita que ha desencadenado una ola de especulaciones sobre su posible romance con el conocido cantante mexicano Peso Pluma.

En el mundo de la música, Nicki Nicole está experimentando un período de gran éxito. Recientemente, anunció su sexto concierto en el famoso Movistar Arena, como parte de la presentación oficial de su álbum “Alma”.

Después de su cuarto show en el Movistar Arena, Nicki Nicole fue invitada al estudio de Luzu TV, donde compartió detalles de su exitoso presente.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Durante la conversación, la cantante de Rosario recordó un pequeño error que tuvo en su última presentación con Wos. Pero lo que realmente llamó la atención fue cuando insinuó detalles de su vida sentimental, lo que generó una gran especulación sobre su relación con Peso Pluma.

En medio de la charla en ‘Antes que Nadie’, Nicki Nicole sorprendió a todos al mencionar una cita reciente en su vida. Aunque no proporcionó el nombre de la persona con la que compartió este romántico encuentro, todos los ojos se volvieron hacia Peso Pluma como posible candidato.

Sus palabras exactas fueron: “Antes no estaba a favor de las citas, me parecían como muy raras, me gustaba conocer a la persona y que salga lo que salga, pero ahora planear algo me sirve. La última vez en Mallorca tuve una cita a la luz de la luna”.

Además, reveló que durante esta velada romántica, ambos cantaron y tocaron la guitarra, lo que llevó a sus seguidores a relacionar esta experiencia con el reciente viaje que hizo Nicki Nicole, coincidiendo con la estadía de Peso Pluma en Europa.

Nicki Nicole dio más indicios de sus citas con Peso Pluma

Luego agregó: “Me pasó algo muy flashero una vez, que me gustaba mucho esa persona, de hecho me gusta esa persona”, fue un guiño claro a su posible romance con el cantante mexicano.

A pesar de no mencionar el nombre de Peso Pluma, Nicki Nicole compartió un momento especial que vivió, revelando que se aventuró a tocar el piano frente a esta persona, a pesar de no saber tocar este instrumento.

Los guiños entre Nicki Nicole y Peso Pluma

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de todos no es solo su carrera, sino también los crecientes rumores que sugieren que podría estar involucrada sentimentalmente con Peso Pluma.

En un show realizado en el Movistar Arena, Peso Pluma realizó un tierno comentario que hizo que muchos se preguntaran si esto confirmaba su relación con Nicki Nicole.

Además, usó una prenda de vestir de la cantante argentina durante el espectáculo, lo que generó una gran revolución en las redes sociales.

