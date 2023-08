Una gala para aplaudir de pie: “Las estrellas del Colón” llegan a Mendoza este lunes

La escena de la danza en Mendoza se ilumina con la función de un espectáculo nacional. Se trata de la Gran Gala de Ballet “Las estrellas del Colón”, que reúne a grandes figuras de la compañía estable del coliseo porteño, como así también otros bailarines nacionales.

Bajo la dirección general de la maestra y coreógrafa Lidia Segni, el espectáculo se presentará el próximo lunes 21 de agosto, a las 20 horas, en el teatro Independencia. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro el día de la función.

Las estrellas del Colón llega a Mendoza.

Una gala con lo mejor de la danza nacional

La Gran Gala de Ballet “Las estrellas del Colón” llega a Mendoza en el marco de una gira internacional que comenzó este 2023 en el Teatro El Círculo, de Rosario. El espectáculo ya fue aplaudido también en Asunción, capital de Paraguay. Y además de nuestra provincia, este año tendrá funciones en San Juan, San Luis, Córdoba, Montevideo y Punta del Este, en Uruguay.

“Estoy contenta de volver a Mendoza después de tantos años con un espectáculo, porque desde que fui Directora del Ballet del Colón no volví con un espectáculo. Aunque tengo grandes amigas con las que trabajo”, comenta la maestra y coreógrafa Lidia Segni sobre la presentación de la gala en nuestra provincia.

El espectáculo cuenta con la actuación del bailarín Jiva Velázquez, primera figura del Teatro Colón, y de la bailarina Caterina Stutz, también integrante del cuerpo estable del ballet de la célebre sala. Se los podrá ver a ambos artistas interpretando los pas de deux de clásicos como “El talismán” y “El corsario”, con coreografía del maestro Marius Petipa. De la gala también participarán los bailarines Romina Panelo, Emanuel Gómez, Julieta Morchio, Daniel Altamirano, Sol Rourich y Benjamín Parada.

“En la gala participan distintas parejas de ciudades del país que son muy buenos, y es una manera que el público conozca qué se hace en el interior y cómo se trabaja. Si bien llevo a una primera figura del teatro Colón y del Ballet contemporáneo del San Martín, también llevo una pareja del ballet de La Plata y del Ballet de Córdoba”, detalla la directora.

Romina Panelo y Emanuel Gómez, primeras figuras del Ballet Argentino de La Plata.

Clásicos pas de deux como “Coppélia”, “El corsario” y “La esclava” son parte de las reposiciones de ballet elegidas, junto a cuadros de danza contemporánea como “Vivaldi en concierto” o el tango “Michelangelo”, con coreografía Stekelman y música de Astor Piazzolla.

“El espectáculo dura una hora y diez minutos sin pausas. Hay distintos pas de deux clásicos. Y también pas de deux nuevos, como el de Vivaldi de danza contemporánea y tango con coreografía de Stekelman. Son muy dúctiles los bailarines y es muy versátil el espectáculo. Entonces se van sucediendo uno tras otro sin que el telón se baje”, adelanta.

Una escena con potencial y falta de apoyo

Como una de las maestras más reconocidas de las danza nacional, Ligia Segni tiene un amplio recorrido como docente y coreógrafa en las principales compañías del país. Además de su experiencia como jurado en certámenes internacionales como el Benois de la Danse en el Teatro Bolshoi y el prestigioso Prix de Lausanne, que en septiembre tendrá su edición para Latinoamérica en Córdoba y Segni fue convocada como jurado. Además de continuar con su labor docente, es convocada como coreógrafa en su país y en el exterior.

-¿Cómo convocó a los bailarines del espectáculo?

-Los convoqué porque trabajo en todo el país. Trabajé en el teatro San Martín como maestra y sigo en contacto, y el año pasado me contrataron en Córdoba para hacer “El cascanueces” y estuve trabajando con el ballet de Córdoba. Lo mismo con los bailarines de La Plata. No solo trabajo con la parte técnica, sino con la humana. Me gusta la gente que trabaja mucho, que le gusta y es responsable, y eso no se encuentra en todos lados. Hoy la realidad es que las compañías no tienen un apoyo, no ves una programación sólida en los teatros, pero hay muy buenos bailarines en todas las ciudades. No tengo en el espectáculo a bailarines de Salta por la lejanía y la logística, pero la compañía de Salta es buenísima, Córdoba también. En Argentina hay buenos maestros, lo que sucede es que solo hay apoyo oficial y no privado como en las grandes compañías del mundo, y las prioridades son otras, no es la cultura.

La maestra y coreógrafa dirige el espectáculo que llega a Mendoza.

-¿Usted cree que Argentina es un semillero de grandes bailarines?

-La danza es un poco cíclica. Estuve ocho años en el teatro San Martín y hubo una época donde surgieron grandes bailarines y fuimos a hacer varias giras. Después vino un ciclo donde miraba los alumnos y no encontraba un talento que se destacara. Y ahora hay una vuelta a que surjan algunas figuras, pero el problema está en lo económico. Porque estos bailarines tan jóvenes no tienen posibilidad de pagar buenos maestros, es muy caro estudiar o pagar un par de zapatillas. La parte económica incide mucho en apoyar a los jóvenes que tienen talento. Tuve una experiencia con una joven de Gualeguaychú; trabajé cinco años sin parar, se formó y no le cobré una clase porque veía su potencial. Ahora se va contratada a una compañía de La Florida, por suerte pudimos conseguir un contrato por un año y que ella tenga esa experiencia.

Gran Gala de Ballet en Mendoza

El lunes 21 de agosto, llega la Gala de Ballet Las Estrellas del Colón, a cargo de la directora Lidia Segni.

El espectáculo tendrá una única función, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro el día de la función.