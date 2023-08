La Beriso sobre su último disco: “Está dedicado a todos los haters que escriben estupideces”

Este año no es como cualquier otro para La Beriso. La banda nacida en Avellaneda cumple 25 años como tal y lo festeja con la llegada de “Mienten”, su último disco, lanzado y estrenado en un Movistar Arena repleto de fanáticos.

En medio de toda esta revolución musical, una vez más eligen a Mendoza como parte imprescindible de su gira y se presentarán el próximo sábado 19 de agosto en el Stadium Arena Maipú. Las entradas para el show de las 22 horas están disponibles en Tuentrada.com, con precios que oscilan entre los $5.500 a $11.000.

Previamente a la llegada de la banda a la provincia, su líder Rolo Sartorio mantuvo un diálogo con Diario Los Andes y recorrió la historia musical además de hacer hincapié en lo que se vivirá en el show del 19.

Integrada por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Yamil Lopez (guitarra/coros), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), Conde Kung (teclado) y Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), la banda ya presenta diez álbumes de estudio: “Sólo canciones”, “Descartando miserias”, “Culpable”, “Atrapando sueños”, “Historias”, “Pecado capital”, “Giras y madrugadas”, “Llenos de historias”, “El último que apague la luz” y “Mienten”.

-Este año cumplen 25 años, quiero que me cuentes qué te genera este número y si el joven Rolo esperaba que llegaran a cumplir esta cantidad de años. ¿Confiabas en que el proyecto musical iba a llegar tan lejos?

-La verdad es que tener 25 años con los mismos chicos, la misma banda para nosotros es un placer porque nos queremos mucho, la pasamos bien. El día que no la pasemos más bien vamos a tener que dejarla, así que todavía vamos a continuar. Y jamás pensé que la banda iba a llegar tan lejos, primero por el público, por los estadios que hemos llenado, y por los lugares, por cruzar fronteras, por el viaje por Estados Unidos, giras, por acá por Uruguay, por Paraguay, Colombia, de todos hicimos. La verdad es que estamos tocados por la varita, porque hay millones de bandas que se arman cuando sos adolescente y después se disuelven cuando uno llega a lo más alto, así que uno tiene que estar agradecido.

-¿Qué le dirías a ese Rolo que empezó con el proyecto teniendo en cuenta hasta dónde ha llegado ahora?

-Sí, tenía las ganas, viste. Le diría: “Seguí con las mismas ganas que vas por el camino correcto”. Porque la verdad es que las ganas eran increíbles. Íbamos para todos lados juntos, sacrificamos las vacaciones de todos los años para ir a tocar a San Bernardo, hacíamos de todo por la banda, le dábamos prioridad a la banda, y bueno, me parece que eso dio sus frutos.

-¿Y te ves de acá a 25 años o 20?

-Ojalá que me toque igual, con los compañeros, tocando, disfrutando del escenario. Ojalá que me toque igual que ahora.

-En estos 25 años han nacido muchos éxitos en forma de canciones, como también de álbumes. ¿Cuál es el que tiene más significado para vos, el que más disfrutaste?

-Por ahí lo que más disfrutas son los primeros discos. Porque estás con el entusiasmo del under, de que querés llegar y querés mostrar lo tuyo, esos son los que más disfrutás. Después, bueno, van llegando los buenos momentos y uno ya va grabando con más responsabilidad, entonces la pasás bien pero no disfrutás tanto. Pero la pasás bien igual. Hemos grabado un disco en México con el que la hemos pasado muy bien. No hay ninguno que me represente más que otros, porque los del comienzo representan una tapa de la banda, después vino a la parte del disco “Historias”, que representa el salto de la banda a lo más grande. Después llegan las cosas que estamos haciendo ahora, como es el disco “Mienten”. Ya son diez discos de estudios que los hacemos con más producción, con más tranquilidad, no tanta ansiedad.

-¿Cuál es el tema que más te sorprendió con la llegada a la gente o que más lo han pedido?

-Nos ha pasado con “Madrugada”. La verdad es que lo grabamos como un lindo tema pero no pensábamos que iba a ser el más escuchado en la plataforma. O “Cómo olvidarme”. Son las canciones que uno las compuso, las grabó y son muy lindas, pero hay otras que son mejores y sin embargo, bueno, no pueden faltar en ningún show.

La Beriso y su último gran lanzamiento, “Mienten”

-Sobre el último disco ,“Mienten”, ¿cuál es la esencia y por qué se titula así?

-El disco se llama “Mienten” porque viene del tema que se llama “Ratas”, y está dedicado a todos los haters que escriben estupideces en las redes sociales y hacen tanto daño a muchísima gente. No hace falta ser conocidos o famosos, sino que por ahí veo chicos o gente grande que hacen TikTok y la gente los critica igual. Entonces son todos unos mentirosos.

-En algún momento, La Beriso recibió críticas porque decían que no era una banda de rock, como también en algún momento se criticó a Tan Biónica, por ejemplo. ¿Vos como lo percibiste a eso siendo el líder de la banda y también teniendo en cuenta lo que han logrado?

-Por un lado es como que critican que no es una banda de rock y si no fuese una banda de rock, ¿cuál sería el problema? El que lo dice que se haga cargo de su pensamiento y si le gusta el rock, que disfrute del rock, y si le parece que La Beriso no es rock, que no escuche La Beriso y no pasa nada.

-Y en este show, ¿qué traen de nuevo más allá del álbum y por qué los seguidores o el público en general no debería perderse este show?

-La verdad es que nosotros vamos a llevar un show muy cantado. Cuando digo “cantado” es porque vamos a hacer las canciones que la gente quiere cantar, las canciones que la gente quiere escuchar, y algún adelanto de este disco nuevo, de algunos de los covers que también hicimos. Vamos a hacer un show para disfrutar.

Ficha del evento

Día y hora: sábado 19 de agosto a las 22 horas.

Lugar: Stadium Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)

Entradas: Tuentrada

