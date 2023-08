Militta Bora se expresó tras el procesamiento de Chano: esto dijo

Millita Bora dio una nota reciente en A la tarde para poner en valor la decisión de la Justicia ante el caso que tiene denunciado a Chano por el delito de “abuso sexual agravado”.

Santiago Moreno Charpentier, fue procesado sin prisión preventiva por abuso sexual agravado contra su expareja, por una denuncia que realizó en 2016 (un año después de haber terminado la relación en pésimos términos) y que se reabrió en 2018. La cantante, con muchísima cautela, se refirió al tema.

“Las cosas de la Justicia, en la Justicia. Yo no hago show con las cosas que pasan. Las manejo en los lugares correspondientes”, comenzó la también cantante de 34 años en A la tarde, sobre la denuncia que realizó por los hechos que tuvieron lugar cuando convivían en una casa de Saavedra.

“La información rendida en el sumario, analizada a la luz del sistema de la sana crítica con el que nuestro ordenamiento en la materia autoriza valorar la prueba colectada, resulta suficiente para acreditar no solo la materialidad del hecho investigado, sino también para vincularlo de modo incriminante con Moreno Charpentier”, fueron las palabras del Luis Schelgel, el juez que dio el veredicto en el fallo donde dictó el procesamiento sin prisión preventiva para Chano.

En otro momento donde la ex concursante de El Hotel de los Famosos habló sobre el hecho, fue muy cauta sobre la decisión judicial. “Si yo quisiera hablar del tema, voy y me siento. Tengo un montón de amigos en el medio. No quiero hablar del tema”, señaló en el espacio de Karina Mazzocco.

“Lo que llevo en el ámbito privado, en los Tribunales, en la Justicia, que es donde corresponde, y no haciendo show. Hay gente a la que le gusta hacer show. A mí, no”, concluyó tajante Militta Bora.

