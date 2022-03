Kate Rodríguez eliminó a Militta Bora del Hotel de los Famosos y se ganó el odio de sus compañeros

“El hotel de los famosos” tuvo a su primera participante eliminada, Militta Bora se vio obligada a que abandonar el reality luego de haber perdido en el desafío contra Kate Rodríguez, una de las jugadoras más fuertes y de más peso en el programa.

Las participantes se midieron en el Desafío de la H, un duelo en el que la más rápida de las dos se quedaba con la tarjeta del hotel que le permite una semana más en competencia. Por lo que de entrada, Militta aseguró que se sentía “como en una final de fútbol”, y asumió su miedo por el talento de Kate en las pruebas de destreza física.

Kate Rodríguez eliminó a Militta Bora del Hotel de los Famosos.

Pampita y el Chino Leunis les explicaron que deberían cumplir con dos etapas del desafío para alcanzar una tarjeta que se encontraba en lo alto de la estructura en forma de “H”. Primero debían juntar 5 pelotas doradas, una por una, y ubicarlas en un tablero con mucha paciencia.

Pero, tal como lo había predicho Militta, su compañera tuvo mucha ventaja durante todo el desafío y finalizó antes la prueba, dejándola atrás a ella que solo había ubicado una bola de las cinco.

Aunque los nervios le podrían haber jugado una mala pasada, la panameña dejó en claro su fortaleza para manejar los comentarios negativos y volcó toda su energía en la prueba.

“A nivel físico y con este tipo de juegos la verdad que tengo cero capacidad. Se notó la diferencia a pesar de que lo di todo y me dio vértigo. Pero siento que gané en el aspecto más importante que es en el corazón”, dijo Militta.

Y agregó: “Me gané el apoyo de todos mis compañeros y para mí es mucho más valioso que cualquier otra capacidad física”.

Feliz por el triunfo, Kate alzó la tarjeta en la cima y le habló directamente a sus compañeros: “De lo malo, a mí ya me ha pasado de todo en la vida, así que todo lo que me pueda decir, realmente me hace más fuerte”.

Mientras tanto, Militta se despidió de los participantes y contó que le hubiera gustado seguir en el reality, pero dejó las instalaciones conforme por haber dado su máximo esfuerzo.