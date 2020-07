¡Durísima! Militta Bora dijo que Osvaldo es agresivo y opinó sobre su acercamiento con Jimena Barón

Difícil es olvidar la mala manera en el que la relación entre Militta Bora y Daniel Osvaldo finalizó. El romance entra ambos culminó en medio de un escándalo con denuncias de violencia incluidas. Este jueves, la cantante recordó su vínculo con el exfutbolista y opinó sobre su acercamiento con Jimena Barón.

En un audio que pasaron en el programa Hay que ver, expresó: “De Daniel no tengo nada para decir, ya quedó claro que es un tipo agresivo. Me ha insultado en redes, eso salió en los medios y lo vieron, y queda a la vista la clase de persona que es un tipo que es así”.

Y continúo: “Uno a los veinti pico se cree que sabés un montón de cosas y no sabés, a mí me pasó eso. De lo que más me arrepiento es del tema de la exposición y fue lo que más sufrí porque no dimensionaba. Para mí, (Daniel) era un novio más, fue una historia apasionada, pero no dimensionaba el tema de los medios, entonces contestaba cualquier cosa y me estaba viendo todo el país. Después me di cuenta que me perjudicaba”.

Para concluir, Militta expuso su punto de vista sobre ¿la reconciliación? De Jimena con el padre de su hijo, Momo: “Me parece genial. Me parece que es una alegría para la humanidad que la parejas se arreglen y que puedan aprender. En ese sentido, no juzgo. En cuanto a ella, me parece bien porque además tiene un hijo chiquito y es una familia que se recompone y me parece buenísimo”.