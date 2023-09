Una banda homenajeó a Queen y dejó boquiabiertos a todo el jurado de Got Talent Argentina

El noveno programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurados a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos tuvo lugar este lunes. Y, en esta oportunidad, una banda que homenajeó a Queen dejó boquiabiertos al excelentísimo jurado.

La banda se llama “Doctora Queen”. Son provenientes de Luján y están compuesto por siete integrantes. Interpretaron el tema “The Show Must Go On”, de Queen y gracias a su actuación, pasaron a la siguiente ronda del programa.

Así fue el increíble show de la banda “Doctora Queen”

Doctora Queen comenzó su show con una breve presentación. El líder, Matías, tomó el micrófono y presentó a su grupo. Primeramente, y ante la consulta de Abel Pintos, el cantante diferenció homenaje de tributo: “El tributo responde a una cuestión más visual, más de imitación al extremo. Nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos es tocar las canciones a nuestra manera”.

Inmediatamente, inició el show. Los siete integrantes interpretaron el tema “The Show Must Go On”. Ante el increíble espectáculo, todo el público coreó a favor de los participantes. Además, Emir Abdul incentivó a los presentes y mostró su conformidad.

Doctora Queen en su show

Una vez finalizada la presentación, la sala se llenó de cálidos aplausos y muchos halagos. Inmediatamente, el cantante argentino tomó la palabra: “Estaba mirando al público, porque en verdad me parecía que era bueno lo que el público les estaba devolviendo”.

Luego, continuó Florencia Peña: “Fue increíble. Yo siempre dije como hacer algo que ya hicieron otros y darle la impronta de uno... Para mi suenan increíble y vos tenés una voz maravillosa... Funcionan muy bien juntos y me gustó”.

El siguiente fue Abdul, quién se mostró conmovido ante lo visto: “Me hiciste olvidar que estabas homenajeando a Queen. Me encantó y se me erizó la piel. Pedí palmas al público. Estuvo increíble y felicitaciones”.

El show de Doctora Queen

Por último, La Joaqui tomó la palabra y contó sus sensaciones: “Estuvo hermoso lo que hacen. Son todos muy talentosos... Es impresionante lo que disfrutás hacer esto. Gracias por compartirlo con nosotros”.

Finalmente, llegó el momento de la votación. Sin dudar mucho, recibió la afirmación unánime de los cuatro jurados y la banda pasó a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo.

