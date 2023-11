Sorpresiva reacción de Miriam Lanzoni al enterarse que Alejandro Fantino va a ser papá con Coni Mosqueira

Miriam Lanzoni fue como invitada a Socios del Espectáculo (Eltrece) y contó cómo reaccionó cuando se enteró que su ex, Alejandro Fantino va a ser papá junto a su esposa, Coni Mosqueira. La actriz y el periodista estuvieron 11 años casados y mantienen una buena relación, desde 2017 cuando se divorciaron.

En el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no tardaron en preguntarle sobre el embarazo de la esposa de su ex y no dudó en responder cómo tomó que su conductor va a ser padre. “A mí me pareció hermosa la noticia, es una noticia preciosa en realidad”, expresó.

Además, reveló que se comunicó con su ex para felicitarlo. “Le mandé un mensaje, por supuesto. Yo igual lo sabía”, expresó. Luego, cuando le consultaron si también se había comunicado con Mosqueira, fue tajante: “No la llamé porque no tengo su número, no la conozco”.

“Vos dijiste que el divorcio había sido en buenos términos y a mí me da la impresión que al principio fue así pero que después se fue empiojando un poco a partir que él se puso en relación con Coni, como que a ella no le gustaba que ustedes siguieran hablando, y eso no lo sentí igual del lado de tu pareja (Christian Halbinger)”, sostuvo.

“Es que, chicos, yo obviamente que no voy a dejar de contestar sobre el tema porque es parte de mi vida y es alguien a quien yo voy a querer siempre, eso digo esté con quien esté, eso no quita que él tiene su familia, que tiene su amor y yo eso lo voy a respetar sobre todas las cosas”, sentenció.

Miriam Lanzoni junto a Alejandro Fantino.

“Y también es respetable si su actual mujer no tiene ganas ni de hablar de mí ni de tener un vínculo, no tiene por qué hacerlo y me parece que hay que respetarlo porque es el terreno de él, de su familia”, continuó.

“Cuando le mandé el mensaje para felicitarlo por la llegada del bebé me dijo que estaba extasiado, que era el momento más feliz de su vida”, reveló Miriam.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira van a ser padres y esperan su primer hijo

Alejandro Fantino y su esposa, Coni Mosqueira, van a ser papás y juntos dieron la feliz noticia en “Universo Fantino”, programa que el periodista conduce en Neura. La modelo fue cómplice de su pareja y dejaron a todos sorprendidos en el estudio.

Fantino tiene un hijo a quien conoció cuando el niño tenía 11, por lo que el que espera con la modelo sería el segundo hijo del periodista. Según contó en su momento, la madre de Nahuel, su primogénito, lo buscó en la puerta del canal con el niño y le dijo que era su hijo.

Esta noticia lo tiene muy movilizado a Fantino en lo personal, por lo que aprovechó su programa e hizo público que su esposa está embarazada de 13 semanas. “¿Hay algo que nos quieras contar? ¿por qué tenes los ojos llorosos?”, indagaron sus compañeros al verlo nervioso y emocionado.

“Estamos esperando un bebé con Conita”, dijo tras unos segundos de silencio, invadido por la emoción del momento que atraviesan con su pareja. Automáticamente, el conductor besó en la mejilla a la madre de su segundo hijo, de quien aún no revelaron el sexo.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira dieron el sí. Foto: Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Los compañeros de trabajo de Fantino reaccionaron rápidamente a la noticia y felicitaron a los papás. Sin embargo, Coni notó que Tronco, quien fue noticia semanas atrás por abandornar el estudio furioso con el conductor, estaba un poco incómodo con el momento.

“Hagan un primer plano a la cara de Tronco, por favor”, pidió Mosqueira entre risas. Acto seguido, Alejandro Fantino le pidió a su esposa besarle la panza, a lo que el panelista exclamó: “Uh qué básico”. “Básico no... viene un hijo”, le respondió a Tronco, quien reaccionó muy diferente al resto de los presentes.

Luego de que ambos dieron la noticia en la radio, Coni Mosqueira hizo un tierno posteo con fotos familiares con la ecografía y la panza. “Nunca imaginamos sentir tanta felicidad, te amamos bebito hermoso!”, escribió al pie de la publicación.

“Te esperamos con todo el amor del mundo. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios, por permitirnos transitar este proyecto tan sublime”, sumó y automáticamente les llovieron los “likes” y mesajes de felicitaciones para ambos.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira van a ser papás.

