Así está hoy Nahuel, el hijo de Alejandro Fantino: se demoró 11 años en reconocer

Alejandro Fantino ha tenido un camino marcado por la fama y la exposición mediática. Sin embargo, pocos conocen la historia de su relación con su hijo Nahuel, que, en contraste con su padre, ha mantenido un perfil bajo y alejado de los reflectores.

Hace dos décadas, en plena etapa de conducción de “Mar de Fondo” en TyC Sports, Alejandro Fantino recibió una noticia que cambió su vida: conoció a su hijo Nahuel, fruto de una relación pasada con Sandra Algarbe.

Así luce hoy Nahuel, el hijo de 31 años del periodista.

Desde ese momento, su vínculo con Nahuel se fortaleció, y el reconocido presentador y el joven cordobés no se han separado desde entonces.

A pesar de ser hijo de uno de los personajes más influyentes de la televisión y los medios, Nahuel optó por un camino completamente distinto.

A sus 31 años, ha optado por mantener un bajo perfil, y a diferencia de su padre, no tiene presencia en redes sociales, lo que hace difícil obtener información actualizada sobre su vida.

Nahuel ha encontrado su pasión en las artes marciales mixtas, una disciplina que practica y que a veces muestra públicamente junto a su padre.

Alejandro Fantino junto a su hijo, Nahuel

Además, se desempeña como diseñador gráfico y utiliza un dron como una herramienta fundamental para sus proyectos. Nahuel ha optado por una vida más alejada de los reflectores y se ha destacado en su propio camino.

El vínculo entre padre e hijo

El lazo entre Alejandro Fantino y Nahuel se ha vuelto cada vez más fuerte con el tiempo. A pesar de que la noticia de la existencia de su hijo llegó de la mano de una mudanza de Sandra Algarbe desde Córdoba a Buenos Aires, Fantino ha demostrado en numerosas ocasiones su cariño y afecto hacia Nahuel.

En una entrevista realizada en 2021 en el programa radial “Esto no es Hollywood,” Fantino expresó su profundo amor por su hijo: “Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y cuando vos te encontrás con un hijo que no sabés que tenés, tenés que lanzarte locamente al amor.”

Sobre Nahuel, el presentador afirmó que “es un ser elevado. Vive en Córdoba. Tiene 30 años. No quiere ni siquiera rozar el mundo en el que vivo. La fama, que te conozcan. Es muy perfil bajo.”

El lazo entre padre e hijo se ha consolidado a lo largo de los años, y Alejandro Fantino se muestra agradecido por esta conexión única y especial en su vida.

