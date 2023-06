Silvina Luna fue ingresada a terapia intensiva y es delicado su estado de salud

Silvina Luna ingresó a terapia intensiva en las últimas horas y su estado de salud es delicado. Fue Ángel de Brito quien informó en LAM que el cuadro de la actriz se agravó y dio algunos detalles de la internación de la modelo, quien lleva varias semanas en una clínica.

La artista está a la espera de un trasplante de riñón para poder mejorar su calidad de vida, la que se vio deteriorada a partir de una cirugía estética en manos del doctor Aníbal Lotocki. Pero su situación se complicó y debiró ser trasladada a cuidados intensivos.

El conductor del programa de espectáculos de AméricaTV contó este martes que Silvina está con respirador en la terapia del Hospital Italiano.

Silvina Luna tuvo que ser intervenida para continuar con la diálisis

Días atrás, Silvina Luna grabó un nuevo video desde el hospital, previo a recibir la sedación para una pequeña intervención quirúrgica, el que colgó en sus redes sociales. La actriz intentó llevar tranquilidad con su posteo, pero sus seguidores se preocuparon por su salud.

Desde hace un tiempo, Luna se realiza diálisis y por esta razón, tuvo que ingresar nuevamente al quirófano este viernes para que le coloquen un catéter permeable para ese procedimiento.

“Me están por hacer una sedación, me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa. Vuelven a ponerme uno porque se me salió, miren el moretonazo que me quedó”, comenta Silvina en el video que grabó desde la clínica con su teléfono.

Fue en ese momento que mostró su brazo derecho morado, a causa de que se le salió el catéter que tenía y debieron colocarle otro para que siga realizándose la diálisis.

Silvina Luna sigue internada.

“Me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí”, explicó Silvina Luna. Y finalmente contó el motivo por el que grabó el video que subió a sus historias de Instagram: “Quería saludarlos antes de entrar al quirófano y que me deseen mucha suerte”.

Silvina Luna se somete a un tratamiento de diálisis previo al trasplante de riñón

La salud de Silvina Luna preocupó a todos luego de que se supo que la actriz deberá ser trasplantada porque sus riñones no funcionan. Una cirugía estética que se hizo hace unos años con Aníbal Lotocki le trajo complicaciones a su cuerpo en general y ahora pelea para salir adelante.

Luego de que trascendió la información, Silvina hizo uso de sus redes para agradecer el cariño que le hicieron llegar sus seguidores y a los medios que publicaron su historia.

Silvina Luna mostró cómo es su rutina de diálisis de cuatro horas.

“Estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento”, comenzó el posteo de la exvedette.

“Gracias a todos los periodistas de todos los medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia”, siguió. Finalmente, se refirió a cómo enfrenta este proceso: “Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”.

Seguí leyendo