Silvina Luna posó haciendo yoga desde el living de su casa y enamoró con sus outfits blancos impolutos

Silvina Luna volvió renovada de sus vacaciones soñadas en la isla Bocas del Toro de Panamá; fue con varios amigos y las aprovechó para recargar energías para sus próximos compromisos laborales.

La modelo posó con bikinis hermosas desde cada palmera que encontró, la playa paradisíaca le sirvió de escenario para hacer publicaciones que subieron la temperatura de Instagram. Las fotos de su viaje recibieron un montón de corazones rojos de su más de un millón de seguidores.

Y llegó a Buenos Aires tan liviana y fresca que decidió mostrar en el mundo virtual varias poses de yoga y los atuendos que usa para sus prácticas.

Eligió el living de su departamento, súper luminoso, con muebles de madera y objetos de decoración que acompañan el estilo nórdico.

Sus atuendos fueron de los más cómodos para esta práctica y también de los más sensuales. Sus fanáticos aplaudieron su constancia y también su figura.

El blanco impoluto es lo que se repite en sus outfits; pantalones y musculosas sueltas pero también calzas apretadas y tops deportivos bien escotados.

“Hace 10 años me sentía exigida por un modelo de belleza que me llevó a realizarme una cirugía estética. Esa decisión tuvo consecuencias en mi salud. Mi cuerpo se manifestó, me ofreció un mensaje y desde entonces aprendí a escucharlo”, escribió en una de las publicaciones.

“Otro aprendizaje de esa experiencia es que la verdadera belleza radica en nuestro interior y depende de nosotros reconocerla y apreciarla”, completó la reflexión publicada en su Instagram.

Silvina Luna decidió mostrarse al natural y en la comodidad de su hogar por eso se sacó fotos tomando mates en la cocina de su casa.

La ex Gran Hermano que tiene su perfil en la plataforma de contenido erótico eligió ponerse un top con un escote en v profundo.

Y lo que más gustó de su look fue el microshort tejido al crochet que escogió y que deja ver bastante piel, además de sus curvas. La prenda combina hilos naturales y marrones.

Sus fans reaccionan a todas sus publicaciones y le dejan un montón de halagos y emojis de fueguito, corazón y besitos.

