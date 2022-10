Silvina Luna posó desde su habitación con un conjunto blanco de ensueño

Silvina Luna sabe muy bien cómo cautivar a sus seguidores de las redes sociales con sus publicaciones. Esta no fue la excepción, la actriz posó con un conjunto blanco de ropa de interior que deja ver casi todo.

En su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano cotidianamente deleita a sus fanáticos con sus fotos y videos, cargados de sensualidad y belleza.

Luna posó para una sesión fotográfica de una conocida página. El look compuesto por corpiño y bombacha de encaje blanco enamoró a sus 1,2 millones de seguidores y le llovieron los “Me Gusta”.

Sujetando su cabello entre sus manos, seduciendo a la cámara, Silvina cautivó una vez más con sus imágenes.

“Que linda estas silvina que sexy bombom te quiero mucho”, “Sos un bombon !!!”, “Como me la sube esta mujer !!”, fueron algunos de los mensajes que recibió la modelo junto a la publicación.

Hace un tiempo, Fernando Gago estuvo en el ojo de la tormenta, ya que varias de sus ex parejas salieron a dar declaraciones acerca del accionar del actual DT de Racing, quien no habría sido para nada fiel con ellas. En medio de los disparos efectuados por Mica Vázquez en su momento, Silvina Luna brindó su versión de los hechos.

Fernando Gago salía con Mica Vázquez y Silvina Luna a la vez (Collage web)

En una visita a LAM, la mediática se sinceró al hablar de lo que había sucedido entre ella, Gago y Vázquez. “Una amiga tuya que estaba en Rosario en ese momento, me cuenta que vos estabas viendo Showmatch cuando la escuchás a Mica por primera vez contar que estaba de novia con Gago. Y lo que hizo él fue irse a Rosario manejando toda la noche para buscarte” le dijo Pía Shaw. “No me acuerdo, lo borré. Tengo memoria selectiva”, respondió Luna con humor.

“Me dolió en su momento. Estaba enganchada. A parte, es verdad que hacía estas cosas (de estar con varias mujeres)”, intentó explicar Silvina. Luego Estefi Berardi le consultó: “¿Te costó mucho recomponerte después de Gago? ¿Fuiste a terapia?” “No, era chica. Uno da vuelta la página más rápido. Era chica y estaba buena, me sobraban los candidatos”, cerró con humor Luna.

