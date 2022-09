Silvina Luna se quebró al hablar de su infancia y reveló que se crio en un clima “violento y hostil”

Silvina Luna es conocida en el medio desde sus 20 años, cuando ingresó a “Gran Hermano”, el programa que la hizo famosa. La actriz tiene 42 años y, si bien se mantuvo un tiempo alejada de los medios, volvió a resonar su nombre con Divas Play y por su participación en “El Hotel de los Famosos”.

Pero la vida de Silvina no fue nada fácil y en una reciente entrevista con Teleshow se animó a hablar de su dura infancia. La exvedette reveló que creció en un ambiente violento y hostil para un niño, ya que sus padres que la tuvieron cuando eran muy jóvenes peleaban mucho.

Incluso, cree que esa violencia y hasta por momentos “falta de amor” de sus padres la llevaron a tener un autoestima muy baja, que de grande la llevó a hacerse cirugías estéticas que hoy lamenta. Es que la artista se hizo un retoque en los glúteos que derivó en una mala praxis que aún es investigada de parte de Aníbal Lotoki.

Silvina dio una entrevista sin filtro, en la que habló de cómo fue crecer en medio de la conflictiva relación entre sus padres. (Gentileza Infobae).

“Mi autoestima fue un trabajo de años. Y todo tuvo origen en mi infancia”, confió al portal de Infobae. “Yo era una chica alegre pero muy solitaria. Creo que a mí me faltó amor”, agregó.

Silvina Luna confesó que su madre fue víctima de violencia de género

Y luego habló de sus padres, Sergio Luna y Roxana Chera, quienes no estuvieron presentes en su infancia como ella necesitaba. “En aquel entonces estaban demasiado inmersos en sus mambos y peleando mucho entre ellos”, contó.

“Tenían 22 años. Eran como adolescentes intentando ser papás. Y llegué a sentir que no me veían. No... No me veían”, recordó con tristeza. A tal punto que Silvina Luna considera que “el clima era hostil para un niño”.

Silvina Luna en El Hotel de los Famosos.

“Papá y mamá tenían una relación tormentosa. Imaginate a dos personas grandes que discuten, que se gritan... Quizás hasta en momentos de agresiones y entonces tenés miedo de que a ella le puede pasar algo”.

Y fue en ese momento que reconoció que su madre era víctima de violencia de género, pero por falta de información nunca hicieron nada. “Lo peor era que todo se naturalizaba, porque no se conocían otros recursos”, reconoció. “Había navidades, por ejemplo, en las que se peleaban tanto antes de las 12 que todos teníamos que irnos a dormir”, agregó con profundo dolor.