Se filtró un video prohibido de Mauro, el nuevo participante de Gran Hermano, al límite

El esperado ingreso de nuevos participantes en Gran Hermano trajo consigo una sorpresa no tan agradable para uno de los concursantes.

Mauro D’Alessio, un joven ex rugbier conocido por su amor por las fiestas electrónicas y su predilección por las mujeres rubias, se vio envuelto en una polémica apenas pisó la casa más famosa del país.

Este lunes, durante la gala de Gran Hermano conducida por Santiago del Moro, se anunció la incorporación de cinco nuevos concursantes, entre ellos Mauro D’Alessio.

Este joven, que se autodenominó egocéntrico y amante de las mujeres y el gimnasio, rápidamente captó la atención del público por su extravagante personalidad.

“La gente considera que soy el tincho modelo por las minas, el gimnasio, salir y todo lo que hago yo”, afirmó Mauro en su presentación en el programa, revelando parte de su estilo de vida.

El picante video de Mauro de Gran Hermano 2023, uno de los nuevos participantes

Sin embargo, lo que parecía ser una introducción común en este tipo de programas tomó un giro inesperado cuando comenzó a circular un video comprometedor del concursante en las redes sociales.

En el video, que se viralizó rápidamente, se puede ver a Mauro D’Alessio bailando con una tanga puesta, música de fondo y su teléfono celular en la mano, mientras otro hombre lo filma desde el costado.

En su presentación para Gran Hermano, Mauro reveló más detalles sobre su vida y personalidad. “Me gusta salir a fiestas electrónicas. Es más, este pantalón lo usé ayer antes de salir”.

“Soy un tipo muy romántico pero increíblemente nunca tuve novia”, confesó el joven de Villa Urquiza. Además, agregó: “Soy muy egocéntrico es lo que es mi imagen y cómo quiero que me vean. En el resto de mi vida no soy así”.

El ex rugbier también compartió parte de su historia deportiva, mencionando: “Jugué al rugby de los 6 a los 20 años, era malísimo, tengo la cara llena de marcas. No me considero el típico tincho, pero la gente piensa que soy el tincho modelo: minas, salir, gimnasio... Todo lo que hago yo”.

Quién es Mauro, el nuevo participante de Gran Hermano 2024 que se llevó todos los piropos de Furia

Con sus declaraciones, Mauro dejó en claro su determinación y ambición en el juego. “Voy a querer resaltar y ser líder de algún grupo. Si entro, quiero ganar”, afirmó con seguridad el nuevo participante de Gran Hermano.