Furia se enamoró de uno de los nuevos participantes: ¿Lo invitó a jugar?

En la casa de Gran Hermano, la llegada de Mauro, uno de los nuevos participantes, desató un torbellino de emociones entre los habitantes, especialmente en Furia, quien quedó completamente cautivada por su presencia desde el primer momento.

Gran Hermano y la celebración de Furia.

En un breve intercambio con Rosina, Zoe y Catalina, Furia no pudo contener su entusiasmo y expresó su admiración por Mauro, evidenciando su encantamiento ante su presencia.

Juliana Scaglione, entre risas, expresó: “¡Qué locura, me vuelvo loca! Alto muñeco trajeron. Metan al otro, dale, queremos ver”.

Sus palabras reflejaron la emoción y la sorpresa que se respiraban en la casa ante la llegada del nuevo participante, generando un ambiente de expectativa y algarabía entre los demás concursantes.

¿Quién es Mauro?: el nuevo participante que ingresó a la casa de Gran Hermano

Por su parte, Mauro, en su primera declaración tras ingresar a la casa, manifestó su curiosidad por conocer cómo sería recibido por sus compañeros y qué le depararía la experiencia en el reality.

Con respecto a su personalidad, reveló: “Me gusta salir a fiestas electrónicas, es más, este pantalón es el que usé ayer para salir. Me gustan los planes empalagosos, así película yankee, pero increíblemente, nunca tuve novia”.

Asimismo, describió aspectos de su carácter: “Soy muy egocéntrico en mi imagen y en cómo quiero que me vean... jugué al rugby desde los 6 a 20 años, no me considero el típico tincho, pero la gente piensa que soy el tincho modelo”.

La llegada de Mauro no solo ha alterado la dinámica de la casa, sino que también ha suscitado la curiosidad de los espectadores sobre cómo se desenvolverá en el juego y qué impacto tendrá su presencia en la convivencia.

Su personalidad extrovertida y sus intereses variados prometen añadir un nuevo elemento de diversidad al grupo de participantes de Gran Hermano.