Gran Hermano: tras los ingresos masivos, se detectó que una de las caras nuevas nunca fue aislada

Gran Hermano 2023 tuvo este lunes una gala especial por los ingresos Sabrina y Dennise, mediante el ticket dorado y de cinco de nuevos jugadores, seleccionados por sus castings previos.

Luego del ingreso de Mauro D’Alessio, Darío Martínez, Paloma Méndez y Damián Moya, ingresó Florencia Regidor, una joven modelo que ya tuvo su primera polémica como parte de Gran Hermano.

Una de las concursantes no estuvo aislada.

Ocurre que la chica, que vive en Temperley, confesó que en su presentación que no le gusta bañarse y que se lleva mal con las mujeres, a las que considera “envidiosas”. No obstante, esto no fue lo que llamó la atención.

El foco en las redes se puso puntualmente en su ingreso que ya había sido filtrado. Si bien ella lo negó en vivo en diálogo con Santiago del Moro, insisten con que es amiga de otra participante de la presente edición y sus redes sociales las delatan.

Qué pasó con Florencia Regidor, la nueva concursante de Gran Hermano

Según denunciaron en X (ex Twitter), Regidor es amiga de Sabrina Cortez (qué abrió la gala con regreso) y de su ex Brian, quien la sigue en Instagram.

Si eso no fuera poco, en una captura de pantalla subida por una internauta, la acusan, además, de no haber estado aislada, ya que tuvo conversaciones hasta la noche previa a su ingreso a GH.

Si bien esto puede tratarse de que esa persona habló con quién le maneja las redes a Florencia durante el aislamiento, de no ser así, Regidor estaría partiendo con un beneficio mayor que sus nuevos compañeros, inclusos los cuatro recientemente conocidos.

Cabe aclarar que los ingresantes deben cumplir una semana de contacto cero con el exterior y lo hacen en un hotel puesto por la producción. Otra de las hipótesis, es que Florencia fuera seleccionada en lugar de Agostina, que abandonó de manera sorpresiva la casa y no dio tiempo a nada.