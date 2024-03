Se cortó la transmisión de GH en el momento más picante de toda la edición: ¿qué pasó en esos minutos?

La atmósfera en la casa de Gran Hermano (Telefe) se carga cada día más de tensión, alcanzando su punto máximo cuando se acercan los tres meses de convivencia. En la reciente gala de eliminación del domingo 3 de marzo, Lisandro “Licha” Navarro se convirtió en el último en abandonar el reality.

Sin embargo, el clima se tornó aún más inquietante cuando Agostina Spinelli protagonizó un emotivo momento al anunciar su deseo de abandonar el juego entre lágrimas. Pasadas las dos de la madrugada, las cámaras de Gran Hermano se apagaron, sembrando la incertidumbre entre los espectadores.

Lisandro quedó eliminado de Gran Hermano

La placa de nominados de la última semana incluía a Joel, Lisandro, Juliana, Agostina, Isabel y Virginia; sin embargo, Joel fue el primero en librarse de la posibilidad de abandonar la casa. Finalmente, en un duelo entre Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro, fue el empresario quien tuvo que despedirse del programa.

“Quiero agradecer a toda la gente por el apoyo que me dieron. Los últimos días fueron muy duros y yo iba a aguantar hasta que ustedes me lo permitieran. Estoy con una adrenalina como cuando vas a jugar una final de fútbol y quiero quedarme. Si me vieron apagado, fue por las agresiones que recibí, y creo que nadie tiene que soportar que alguien te diga que te quiere matar, ni adentro ni afuera de la casa”, expresó Lisandro, destacando su experiencia en la competencia.

Agostina decidió abandonar la casa

La sorpresa llegó cuando Agostina tuvo un repentino ataque y anunció su decisión de abandonar el programa. “No voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!”, exclamó, visiblemente alterada.

Aunque Santiago del Moro intentó calmarla y ofrecerle asesoramiento, Agostina no pudo contener sus lágrimas y explicó que temía por su seguridad en la casa.

La incertidumbre persiste respecto a si Agostina finalmente abandonó el reality o si permanece en la casa, ya que cerca de las 2:30 de la madrugada, Diego Poggi informó que la transmisión en vivo de Gran Hermano se había interrumpido, dejando en suspenso el destino de la participante.