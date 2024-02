Se conoció quién es la periodista que tiene intenciones amorosas con Alan de Gran Hermano

Desde que Alan abandonó Gran Hermano aseguran que las mujeres se le han acercado y si bien parecía tener sus ojos puestos en Sabrina, que dejó el certamen a la semana siguiente, una periodista se le adelantó a la contadora mendocina.

Aparentemente Alan Simone tuvo un encuentro íntimo con una reconocida comunicadora tras salir de Gran Hermano. La información la dio Catalina Gorostidi, que afirma que el joven oriundo de Chivilcoy va rumbo a olvidarse de quién fue su amor dentro del reality.

Afirman que Alan se está frecuentando con una periodista.

Pese a que siguen vinculado amorosamente a los ex concursantes y más ahora que ambos están afuera de Gran Hermano, Simone no ha perdido el tiempo y tuvo un encuentro íntimo con una personalidad conocida.

“Yo no la ubico tanto, pero ya la vi... pero igual no voy a decir quién es. Alan es amigo mío, no lo voy a quemar. Me va a matar”, reveló Catalina en Se Picó, programa radial de República Z.

Interrogada a discreción por Gastón Trezeguet y sus compañeros, Catalina fue contando que “no ubica tanto” a la misteriosa periodista porque “no es tan conocida”, y negó que sea Estefi Berardi, Nancy Pazos, Juariu, Pía Shaw, Nati Jota, Martu Morales, Sofi Martínez o Nancy Duré, nombres que salieron por descarte.

Tras el revuelo, Laura Ubfal lanzó en X: “Enigmático de #SePico @republicaz #Alan tuvo una historia al salir de la casa con una famosa periodista de TV. Se conocieron por Instagram. Confirmación de #Cata”.

“Pasó al otro día que salió del hotel (en el que pasó unos días tras su eliminación) y la conocía de antes de entrar a la casa por Instagram”, agregó la médica santafesina, que se negó a dar mayores datos.

Pese a que hasta el momento Alan no habló al respecto, en la red social se especuló que podría tratarse de Maru Arce, quién es abogada y columnista de C5N, dado que ambos se siguen en redes sociales desde hace tiempo.

Con el transcurso de las horas, Ubfal dio por descartada esta versión, sumó información y generó aún más confusión: “Dicen que es de Canal 26″.